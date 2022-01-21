Ekonomi Antalyada turizmde sezon ortalaması aşıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Antalya’da turizmde sezon ortalaması aşıldı

Antalyalı turizmciler ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ sayesinde Türkiye’nin 2021 yılını turizmde büyük yara almadan atlattığına vurgu yaparken, 2022 yılından umutlu olduklarını belirtiyor.

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Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Antalya’da turizmde sezon ortalaması aşıldı
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Antalyalı turizmciler ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ sayesinde Türkiye’nin 2021 yılını turizmde büyük yara almadan atlattığına vurgu yaparken, 2022 yılından umutlu olduklarını belirtiyor. 32.ANFAŞ Hotel Equipment ve 28.ANFAŞ Food Product fuarları kapsamındaki etkinlikte konuşan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Genel Başkanı Ülkay Atmaca, salgın günlerinde turist ağırlamaya devam etmenin ve ayakta kalmanın büyük bir başarı olduğunu söyledi.

Ülkay Atmaca
Ülkay Atmaca

1 GÜNDE 4 OTEL AÇILDI

“Güvenli Turizm Sertifikası” kavramı sayesinde Türkiye’nin 2020’yi 9 milyonun üstünde bir rakamla kapadığını hatırlatan Atmaca, “Bu sertifika sayesinde, kısa sürede tüm önlemleri alarak, tanıtım çalışmalarımızı ana turizm pazarlarımızda yaptık ve hemen akabinde de uçuşlar başladı. Benim 2022 yılı için ümidim fazla. Bugün Antalya’da 4 otel açıldı, 150’den fazla açık otelimiz var. 2022’ye çok iyi bir başlangıç yaptık” dedi.

2022 YILI UMUT VADEDİYOR

Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı Servet Şakiroğlu, kur avantajının ülkemize olan rağbeti arttıracağını belirtti. AB ülkeleri ve Rusya’dan 2022 yılında daha çok turist geleceğini aktaran Konaklı Turistik İşletmeciler Birliği Başkanı Ali Orkan ise, “2022 ülkemiz için ciddi anlamda iyileşme ve umut vadeden bir yıl olacak” diye konuştu.

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