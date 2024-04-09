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Ekonomi

Ar-Ge’ye iki milyon doları aşkın kaynak ayırdı

Yapay zeka sistemlerine yapılan harcamalar 150 milyar doları aşarken Türk şirketler de pastadan pay almak için bu alandaki Ar-Ge çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Selçuk Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyet gösteren yerli yazılım şirketi Atiker Yazılım, geliştirdiği yapay zeka destekli mobil uygulama geliştirme platformu sektörde önemli bir ihtiyaca çözüm oluyor.

06:00 - 9/04/2024 Salı
Güncelleme: 14:55 - 9/04/2024 Salı
DHA
Arşiv
Arşiv

Selçuk Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyet gösteren yerli yazılım şirketi Atiker Yazılım'ın Genel Müdürü Halil Özhan Sezgin, “2020'de geliştirme çalışmalarına başladığımız ve yakın zamanda kullanıma açtığımız yapay zeka destekli mobil uygulama geliştirme platformu Clomosy ile kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaşmayı başardık. Bu platformla özellikle çok sayıda geliştiricinin bir arada çalıştığı mobil uygulama geliştirme süreçlerini daha da kolay yürütülebilir hale getirmeyi başardık” dedi.


Yapay zekaya ayrılan bütçelerin katlanarak artmaya devam edeceğini belirten Sezgin, sektöre dair değerlendirmelerini paylaşarak, uygulama geliştirilebilen platformları hakkında bilgi verdi.


“BAŞARILI BİR YAZILIM ÜRÜNÜ ORTAYA KOYMAK, ZAMAN VE KAYNAK İSTİYOR”


Ekonomik değeri yüksek olan yazılım ürünlerinin çok büyük getirilere sahip olduğunu söyleyen Sezgin, “Fakat başarılı bir yazılım ürünü ortaya koymak, ciddi bir zaman ve aynı zamanda kaynak gerektiriyor. Biz de uzun süredir bu alanda Ar-Ge çalışmaları yürütüyoruz. Profesyonel bir ekiple ilerleyen bu çalışmalara şimdiye kadar 2 milyon doların üzerinde kaynak ayırdık. Sürecin sonunda ise ortaya çıkan ürünler, bu çabaya değdiğini gösteriyor. Örneğin 2020'de geliştirme çalışmalarına başladığımız ve yakın zamanda kullanıma açtığımız yapay zeka destekli mobil uygulama geliştirme platformu Clomosy ile kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaşmayı başardık. Bu platformla özellikle çok sayıda geliştiricinin bir arada çalıştığı mobil uygulama geliştirme süreçlerini daha da kolay yürütülebilir hale getirmeyi başardık” diye konuştu.


“PLATFORMA ÖZEL PROGRAMLAMA DİLİ GELİŞTİRDİK”


Sezgin, “Geçen yıl geliştiricilere açtığımız platformumuz Clomosy'de tamamen bu platforma özel geliştirilen TRObject programlama dili kullanılıyor. Bu programlama dili Raspberry Pi entegrasyonu, MQTT protokolü, SQL veritabanları, nesnelerin interneti (IoT) projeleri ve yeni nesil yazılım dilleri ile uyumlu çalışıyor. Aynı zamanda, bu dilin gençler tarafından öğrenilebilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliğiyle Türkiye genelinde birçok şehirde Clomosy eğitim seminerleri düzenledik. Bu seminerlerde, Konya, Ankara, Kayseri, Aksaray, Karaman, Hatay, Kahramanmaraş, Manisa, Nevşehir ve İzmir gibi şehirlerde 200'ün üzerinde okul ve 10 binin üzerinde öğrenciye platformun kullanımını anlatarak örnek uygulamalar geliştirilmesine yardımcı olduk” ifadelerini kullandı.


“GELİŞTİRİCİLER, FARKLI İŞLETİM SİSTEMLERİ İÇİN UYUMLU MOBİL UYGULAMALAR OLUŞTURABİLİYOR”


Sezgin, sözlerini şöyle sonlandırdı:


“Geliştiriciler, Clomosy sayesinde tek bir kod tabanı kullanarak farklı işletim sistemleri için uyumlu mobil uygulamalar oluşturabiliyor. Geliştirdiğimiz platformun daha geniş kitlelerce kullanılması ve akademik anlamda da yer edinmesi için bir dizi çalışmalar yürütüyoruz. Bu amaçla Konya Teknik Üniversitesi ile imzaladığımız ‘Yazılım, Ar-Ge ve Eğitim İşBirliği Protokolü' kapsamında platform ve platformun programlama dili olan TRObject, önlisans programındaki öğrencilere mobil uygulama geliştirme dersi kapsamında öğretilmeye başlandı. Gelecek yıllarda, diğer bölümlerde de ders programına eklenmesi için çalışıyoruz. Gençlerimiz bu platformu kullanarak, iş yazılımları, e ticaret çözümleri, mesajlaşma uygulamaları ve çok kullanıcılı oyunlar gibi pek çok mobil çözümü kolaylıkla üretebilecek.”

#Atiker Yazılım
#Halil Özhan Sezgin
#Selçuk Üniversitesi
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