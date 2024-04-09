Ar-Ge’ye iki milyon doları aşkın kaynak ayırdı

Selçuk Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyet gösteren yerli yazılım şirketi Atiker Yazılım'ın Genel Müdürü Halil Özhan Sezgin, “2020'de geliştirme çalışmalarına başladığımız ve yakın zamanda kullanıma açtığımız yapay zeka destekli mobil uygulama geliştirme platformu Clomosy ile kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaşmayı başardık. Bu platformla özellikle çok sayıda geliştiricinin bir arada çalıştığı mobil uygulama geliştirme süreçlerini daha da kolay yürütülebilir hale getirmeyi başardık” dedi.





Yapay zekaya ayrılan bütçelerin katlanarak artmaya devam edeceğini belirten Sezgin, sektöre dair değerlendirmelerini paylaşarak, uygulama geliştirilebilen platformları hakkında bilgi verdi.





“BAŞARILI BİR YAZILIM ÜRÜNÜ ORTAYA KOYMAK, ZAMAN VE KAYNAK İSTİYOR”





Ekonomik değeri yüksek olan yazılım ürünlerinin çok büyük getirilere sahip olduğunu söyleyen Sezgin, “Fakat başarılı bir yazılım ürünü ortaya koymak, ciddi bir zaman ve aynı zamanda kaynak gerektiriyor. Biz de uzun süredir bu alanda Ar-Ge çalışmaları yürütüyoruz. Profesyonel bir ekiple ilerleyen bu çalışmalara şimdiye kadar 2 milyon doların üzerinde kaynak ayırdık. Sürecin sonunda ise ortaya çıkan ürünler, bu çabaya değdiğini gösteriyor. Örneğin 2020'de geliştirme çalışmalarına başladığımız ve yakın zamanda kullanıma açtığımız yapay zeka destekli mobil uygulama geliştirme platformu Clomosy ile kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaşmayı başardık. Bu platformla özellikle çok sayıda geliştiricinin bir arada çalıştığı mobil uygulama geliştirme süreçlerini daha da kolay yürütülebilir hale getirmeyi başardık” diye konuştu.





“PLATFORMA ÖZEL PROGRAMLAMA DİLİ GELİŞTİRDİK”





Sezgin, “Geçen yıl geliştiricilere açtığımız platformumuz Clomosy'de tamamen bu platforma özel geliştirilen TRObject programlama dili kullanılıyor. Bu programlama dili Raspberry Pi entegrasyonu, MQTT protokolü, SQL veritabanları, nesnelerin interneti (IoT) projeleri ve yeni nesil yazılım dilleri ile uyumlu çalışıyor. Aynı zamanda, bu dilin gençler tarafından öğrenilebilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliğiyle Türkiye genelinde birçok şehirde Clomosy eğitim seminerleri düzenledik. Bu seminerlerde, Konya, Ankara, Kayseri, Aksaray, Karaman, Hatay, Kahramanmaraş, Manisa, Nevşehir ve İzmir gibi şehirlerde 200'ün üzerinde okul ve 10 binin üzerinde öğrenciye platformun kullanımını anlatarak örnek uygulamalar geliştirilmesine yardımcı olduk” ifadelerini kullandı.





“GELİŞTİRİCİLER, FARKLI İŞLETİM SİSTEMLERİ İÇİN UYUMLU MOBİL UYGULAMALAR OLUŞTURABİLİYOR”





Sezgin, sözlerini şöyle sonlandırdı:



