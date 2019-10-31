Ekonomi Araç alımında tercih ikinci el
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Araç alımında tercih ikinci el

Türkiye'de sıfır otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2019 yılının dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39,3 azalırken, ikinci el araç satışları yüzde 0,4 artış gösterdi. Eylül'de ilana çıkan ikinci el araçların yüzde 85'i satıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye ikinci el otomotiv online pazarında geçen yılın ilk 9 ayında 1 milyon 262 bin 690 araç satılırken, bu yılın aynı döneminde 1 milyon 268 bin 200 adetlik satış gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri Derneğinin (ODD) 2'nci el online pazar raporundan derlenen bilgilere göre artış oranı yüzde 0,4 oldu. Sıfır otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı ise 2019 yılının dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39,3 azaldı. İkinci el online pazar satışlarının 9 aylık seyri incelendiğinde ocak ayında 129 bin 435 adet satış gerçekleştirildi. Şubat ayında 127 bin 370, martta 166 bin 76, nisanda 142 bin 934, mayısta 149 bin 933, haziranda 122 bin 631, temmuzda 143 bin 502, ağustosta 147 bin 612 ve eylül ayında da 138 bin 707 adet araç satışı yapıldı. Buna göre ikinci el araç satışlarının en durgun olduğu ay haziran olurken, en fazla satış mart ayında kaydedildi.

Fiyatlar %11.3 arttı

2019 yılı ilk 9 ayda yüzde 15,9 ile en çok fiyat artışı gerçekleşen segment C-Sedan olurken, en düşük fiyat artışı yüzde 3,6 ile E segmentinde görüldü. Segment bağımsız olarak bakıldığında, 2019 yılı başından itibaren, ikinci el online pazarda araçların fiyatlarında ortalama yüzde 11,3 artış gerçekleşti. 2019 yılı ocak-eylül döneminde ikinci el toplam online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 72, hafif ticari araçların payı da yüzde 28 olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde, ikinci el online pazarda yüzde 48,9'luk pay ve 449 bin 54 adetle en çok C segmenti araçlar satıldı. Ardından yüzde 26,7 ile B segment ve yüzde 16,5'le de D segment sıralandı. Lüks sınıfını temsil eden E ve F segmentlerinin payı ise 7,2 oldu.

EYLÜLDE 10 ARAÇTAN 8'İ SATILDI

  • Eylül ayında Türkiye 2'nci el online pazarında ilana çıkan araçların yüzde 85’i satıldı. Önceki aya göre eylülde ilana çıkan araç sayısı yüzde 1 arttı. İkinci el online pazarında eylülde araç bulunurluğunun artmasına rağmen fiyatlarda bir düşüş gerçekleşmedi. Eylül ayında fiyatlarda segmentten bağımsız ortalamada yüzde 2,7 artış gözlemlendi. ODD 2'nci el online pazar raporunda, 1 Ekim-31 Aralık döneminde kamu bankalarının Türkiye'de üretilen binek ve hafif ticari araçlar için kredi faizlerini aylık 0,49-0,69 aralığına düşürme kararının, sektör yetkililerince olumlu karşılandığına da dikkat çekildi.

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