Araç kiralama devi 2020 Haziran ayında rekor kırdı

Filo kiralama şirketi Intercity, 2020 yılının Haziran ayındaki performansıyla, kuruluşundan bu yana en yüksek sonuçlarını elde ettiğini açıkladı.

2020 yılının ilk 6 ayında 2 milyar TL'lik yatırımla, 8 bin 400 araç siparişi verdiklerini belirten Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "Hem filo kiralama tarafında yaptığımız anlaşmalar kapsamında gerçekleştirdiğimiz teslimatlar, hem de tüketicilerin bekleyen ikinci el otomobil taleplerine karşılık verme gücümüz 30 yıllık bir rekoru da beraberinde getirdi" dedi.

2020 yılının sonunda toplam 20 bin adetlik araç alımı yapacaklarını söyleyen Vural Ak, "Yılın başında verdiğimiz 8 bin 400 araçlık siparişin yarısını plakaladık ve müşterilerimize teslim ediyoruz. Kalan yarısı ise pandemi sürecinden ötürü Temmuz ve Ağustos aylarında teslim edilecek" diye konuştu.

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak

İKİNCİ EL ARAÇLARDA FİYATLAR NEDEN ARTTI

İntercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, ikinci el otomobil pazarındaki fiyat artışının en büyük etkeninin döviz artışı olduğunu vurguluyor. Ak; “Euro’ya endeksli sıfır otomobilin fiyatı arttığı için ikinci el araç fiyatı da yükseliyor. Sıfır otomobilde Euro’nun yükselişi ve pandemi döneminde üretimin kesintiye uğraması en önemli etkenler” diyor. Spot piyasada araçların yüksek fiyatta alıcı bulmasını da tüketiciye bağlayan Vural Ak sözlerini şöyle sürdürüyor:

Aracı alanın fatura alması halinde sorun çözülecektir aslında. Spotçu vergi vermiyor. Aracın belli bir kısmını beyan ediyor. Geri kalan kısım vergiden muaf oluyor. Devlerin yapacağı iş bunu engellemek. ikinci el araç satışlarını kontrol altına alacak olan kanun ertelendi. Bu işin sertifikalı olmasında fayda var dedi.

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Vural Ak, yılın ilk 6 ayında 1 milyar TL'lik ikinci el araç sattıklarını da kaydetti.