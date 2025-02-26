Araç sahipleri dikkat: Motorine indirim geliyor

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilerken, bu kez pompaya indirim yansıyacak. Gece yarısından itibaren motorinin litresinde 1,43 TL indirim bekleniyor.
Petrol fiyatlarında yaşanan fiyat dalgalanmaları akaryakıtta değişikliklere neden oluyor. Bu kez motorinde indirim bekleniyor.
Motorinde ne kadar indirim olacak?
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,43 TL indirim bekleniyor. Motorinin litresinde geçtiğimiz cumartesi 1,45 TL fiyat artışı yapılmıştı.
Benzine zam var mı?
Fiyat değişikliği motorinde yaşanacak. Benzinde değişiklik beklenmiyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul'da benzin 46,28-46,43 TL, motorin 47,89-48 TL'den satılıyor.
Ankara'da benzin 46,97 TL, motorin 48,71 TL'den satılıyor.
İzmir'de benzin 47,35 TL, motorin 49,08 TL'den satılıyor.