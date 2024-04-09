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Ekonomi

Araçlarda karakutuya geçiş temmuzda

Araç kazalarını analiz etmeyi amaçlayan veri kayıt cihazı Türkiye’de de zorunlu olacak.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 9/04/2024 Salı
Güncelleme: 00:06 - 9/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Avrupa’da 2022'de devreye alınan ve Türkiye'de ise temmuzda yürürlüğe girecek araç karakutuları uygulaması için yönetmelik çalışması yapılıyor. Mevzuat listesine eklenen veri kayıt cihazı ile birlikte otomobillere geliştirilmiş güvenlik sistemleri de entegre olacak.

HIZ VE KAMERA KAYIT BİLGİLERİ SAKLANACAK

Aracın hızı, yönü, frenleme kuvveti, kamera kayıtları ve sürücünün sürüş alışkanlıkları ile ilgili bilgileri saklayabilen bu sistemin fiyatları Avrupa’da bin 500 ila 2 bin 500 dolar arasında. Çalışması yapılan yönetmeliğin eski araçları kapsayıp kapsamayacağı merak ediliyor.

Kolluk kuvvetlerine kolaylık

Kayıt cihazı zorunluluğu ile kaza anına ilişkin hız, direksiyon açısı, kamera kaydı gibi bilgilerin tamamı bu karakutu içinde tutulabilecek. Bunun yanı sıra otomobillerin karıştığı adli olaylarda aracı kimin kullandığı veya kim tarafından çalındığı gibi bilgiler bu sistem sayesinde çabucak tespit edilebilecek. Böylece yeni sistem ile birlikte kolluk kuvvetlerinin işini kolaylaşmış olacak. Araç veri kayıt cihazı ile birlikte otomobillerde verimlilik de sağlanacak. Cihaz, sürücünün profilini ve hızlanma tepkisini ölçebilecek.



#trafik kazası
#Karakutu
#Otomobil
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