Arsaya yatırım kazancı katlıyor

Türk gayrımenkul sektörü hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli projelere imza atarken, Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, sektörün hala uluslararası markası bulunmadığını ve en baştan beri sektörün uluslararası markası olmayı hedeflediklerini ifade etti. Gayrımenkulde fabrikasyon üretimi hedeflediklerini söyleyen Timur, “Gidip yerinde monte etmek istiyoruz. Bizim sistemi kaydırmak istediğimiz nokta bu” dedi. Pandemiden dolayı uluslararası arenadaki hedeflerine ara vermek zorunda kaldıklarını söyleyen Timur, “Bu süre zarfında Nef Arsa’ya odaklandık. Bizim asıl işimiz her zaman konut olacak. Fakat Nef Arsa’da da büyümeye devam edeceğiz” dedi.

3,4 MİLYAR LİRALIK YATIRIM PLANLANIYOR

2021 yılında Nef’in 3,5 milyar liralık cirosunun yüzde 25’inin Nef Arsa’dan geldiği bilgisini veren Erden Timur, şunları söyledi: “Toplam ciroda 2022’deki payının daha fazla olmasını bekliyoruz. Şimdiye kadar çoğunluğu Marmara, Ege ve bir kısmı da İç Anadolu Bölgesi olmak üzere toplamda 27 milyon metrekareye yakın imarlı arsalar geliştirdik. Bu yıl Marmara ve Ege Bölgesi şehirleri ile Ankara gibi büyük şehirlerde olmak üzere en az 4 yeni arsa projesini daha devreye alacağız. Nef Arsa ile sadece bu sene 3,4 milyar liralık yeni yatırım planlıyoruz.”

Erden Timur

NEF ARSA İLE ARAZİNİN DEĞERİ ARTIYOR

Nef Arsa projesine de değinen Timur, “Düşünün 100-200 bin TL’ye arsa alıyorsun. Taksitle alıyorsun, ama insanlar arsa alamıyor. Çünkü kurumsal olarak arsa satan yok. Nef olarak arsayı alıyoruz. Parselizasyonunu yapıyoruz, yolunu, altyapısını, elektrik ve suyunu yapmayı taahhüt ediyoruz. Projelerin büyüklüğüne göre, içine Nef projeleri de yapabiliyoruz. İçindeki Nef projelerinden belki zarar edilecek ama arsanın toplam değerini artırdığı için daha kârlı olacak” dedi. Farklı stilde bir arsa projesi geliştirdiklerini belirten Erden Timur, şöyle konuştu: “Çanakkale’den bir arsa aldınız diyelim; Nef Arsa portföyü içindeki arsaları da kullanabileceksiniz. Türkiye’de bir anda iki üç yıl sonra 20’ye yakın çiftlik eviniz olacak. Dünyada tüm bunların hepsini bütünsel yapan kimse yok.”

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YURT DIŞINDA HALKA ARZ PLANI

Nef’in finansal performansına da değinen Erden Timur, 2021 yılında Nef’in aktif büyüklüğünde yüzde 80 artış gerçekleştiğini kaydetti. Şirketin aktiflerinin 6 milyar liradan 11 milyar liraya yükseldiğini söyleyen Timur, “Şirketin özkaynaklarıysa 3.5 milyar TL’ye yükseldi. Bu süreçte 560 milyon TL sermaye artırımı gerçekleştirdik” dedi. Halka arz için Londra ya da New York’ta Türk şirketi olarak dünya arenasında boy göstermek gibi bir hedefleri olduğunu söyleyen Timur, 4 kıtada proje geliştirdiklerini söyledi. Timur, yurt dışı projelerinde, o ülkenin ve o bölgenin en itibarlı yerel firmalarıyla ortaklıklar yaparak, tecrübeleri birleştirerek hareket ettiklerini vurguladı.

Her yıl 800 bin konut gerekiyor

Konut geliştirirken arsa maliyetlerinin çok yükseldiğini söyleyen Erden Timur, “Konut maliyetlerinin yüzde 76’sı arsa ve vergiye gidiyor, kalanıyla da inşaatı finanse edeceksiniz. 7 yıl boyunca balon var dendi ama tam tersine konut fiyatları artmaya devam etti” dedi. Timur, Türkiye’ye her sene 700 ila 800 bin arasında konut gerektiği bilgisini verdi.

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