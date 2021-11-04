​Artan gelirler yatırıma dönüştü

Türk Telekom, yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüyerek 2021’deki yüksek performansını sürdürdü. Şirket, bu yılın Ocak-Eylül dönemini kapsayan dokuz ayında yüzde 18 büyüme ile 24,4 milyar TL gelir elde etti.

51,4 MİLYON ABONEYE ULAŞTI

Yılın ilk 9 ayında 4,7 milyar TL net kâr elde eden Türk Telekom’un yatırım harcamaları da ilk 9 ayda 4,3 milyar TL’ye yükseldi. Yüzde 17’lik büyüme hedefi yüzde 18’e çıkarılırken yatırım hedefi de 8.7 milyara çıkarıldı. Yatırımların ağırlıklı olarak fibere yapılması öngörülüyor. Yılın ilk dokuz ayında toplam abone sayısını 51,4 milyona taşıyan şirketin on iki aylık net abone kazanımı 1,9 milyon oldu.

GÜCÜMÜZE GÜÇ KATTIK

Şebeke Yönetim Operasyon Merkezi ile Siber Güvenlik Merkezi’nin de bulunduğu Ankara’daki genel müdürlük binasında düzenlenen toplantıda konuşan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Finansal ve operasyonel sonuçlarımızın bir kez daha güçlü yönlerimizin; tarihimizin, deneyimlerimizin, yatırım kararlarımızın, beşerî sermayemiz ve uygulama yetkinliklerimizin altını çizdiğini görmekten mutluyuz. Ülkemiz için dijital dönüşümü tamamlamaya ve 5G yolculuğunda Türkiye’yi öncü yapmaya kararlıyız” dedi.

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BÜYÜMENİN İTİCİ GÜCÜ GENİŞBANT

Sabit genişbantın, yüzde 29’luk güçlü gelir artışıyla üçüncü çeyrekte büyümenin itici gücü olmaya devam ettiğini belirten Önal, “Dijitalleşme, teknoloji ve iletişim hizmetlerine olan talebi körükleyerek, tüketici davranışlarında kalıcı bir dönüşüme yol açıyor” diye konuştu.

5G’YE GEÇİŞ YOLUNDA AVANTAJ

Fiber ağın geleceğin teknolojileri için güçlü bir kaldıraç olduğunu anlatan Ümit Önal, şunları kaydetti: “2019’da abone portföyümüzün yüzde 37’sini oluşturan toplam fiber abone sayımız üçüncü çeyrekte 8,8 milyona yükselerek abone portföyümüzün yüzde 62’sini aştı. Geçen yılın aynı döneminde 25 milyon olan fiber hane kapsamamız da 2021’in üçüncü çeyreği itibarıyla 28,9 milyonu geçti. Gelişen teknolojimiz ve erişimimiz, Türkiye için 5G’ye avantajlı bir geçişin yolunu açacak.”

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Ümit Önal

5G teknolojilerine giden yolu açıyoruz

Türkiye’de 5G’ye geçişe öncülük etmekle kalmadıklarını belirten Türk Telekom CEO’su Önal, “Hızla dönüşen bir dünyada yeni nesil teknolojilerin standartlarını belirleyen küresel oyuncular arasında yerimizi de alıyoruz. Ar-Ge şirketimiz Argela ve onun ABD’deki inovasyon kolu Netsia aracılığıyla tüm dünyaya 5G çözümleri sunuyoruz” dedi.

Beni de arıyorlar

‘Türk Telekom altyapısıyla 44.90 liraya eve internet’ sloganıyla vatandaşların sık sık aranarak rahatsız edildiğinin hatırlatılması üzerine Önal, bu konuda kendisinin de mağdur olduğunu söyledi. Önal, “Benim telefonuma da mesaj geldi. Bizim markamızı kullanıyorlar. BTK’ya şikâyet ettim. En çok da biz şikâyetçiyiz bu durumdan” dedi. Önal “Vatandaşı mağdur ediyorlar. Vatandaş kanıyor, taahhüdünü bozuyor. Taahhüt bozulunca da bizden ceza alıyor. İnanılmaz mağduriyet” dedi.

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