Aselsan 1 yılda yüzde 220 kazandırdı

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası yaşanan güvenlik tehditlerinin ardından özellikle Avrupa'da birçok ülke savunma yatırımlarını artırma kararı aldı. NATO liderlerinin savunma harcamalarına ayırdıkları payı 2035 yılına kadar Gayrisafi Yurt İçi Hasılalar’ının (GSYH) yüzde 5'ine çıkarmayı kabul etmesi şirketlerin borsalarda değer kazanmasını sağladı. 2025 yılında Hindistan ile Pakistan arasında artan gerilim de Asya'daki savunma ve havacılık şirketlerinin hisselerine olumlu yansıdı. Bölgede jeopolitik risklerin artmasıyla Asya'daki savunma şirketlerinin harcamalarına ve yatırımlara daha fazla yoğunlaşacağı öngörüleri öne çıktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye yaptırımlarının kaldırılmasını da kapsayan 901 milyar dolarlık 2026 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı (NDAA) imzalaması özellikle ABD merkezli şirketlerin borsa performanslarının 2026 yılında da iyi olacağı beklentilerini yükseltti.

PİYASA DEĞERİ 1 TRİLYONU AŞTI

2025 yılında hisse performanslarına bakıldığında yatırımcısına Aselsan yüzde 220 kazandırarak borsa performansıyla dünyanın önde gelen savunma şirketlerini geride bıraktı. Türkiye'de savunma teknolojisinin gelişimi ve dönüşümünde öncü rol oynamayı sürdüren şirket, finansal performansıyla da göz dolduruyor. Aselsan, Borsa İstanbul'da endekslere dahil şirketler arasında piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket oldu. Aselsan, 2025 yılını 1 trilyon 56 milyar 552 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı.

95 ÜLKEYE İHRACAT BAŞARISI

AESA teknolojisine sahip yeni nesil radarlar, elektro-optik sistemler, elektronik harp sistemleri, yapay zeka destekli sistemler gibi yüksek teknoloji alanlarında üretim yapan Aselsan, birçok teknolojide dünyada yalnızca birkaç şirketin yapabildiği üretimlere imza atıyor. Aselsan, dünyada en değerli ilk 20, Avrupa'da en değerli ilk 10 savunma sanayi şirketi arasında bulunuyor. Geçen yıl ihracat yapılan toplam ülke sayısı 95’e ulaştı. Yeni tedarikçilere verilen toplam sipariş tutarı önceki yıla göre yüzde 82 arttı. Aselsan’ın bu rekor yükselişi, küresel savunma devlerinin borsa performanslarıyla kıyaslandığında Türkiye’nin sektördeki ayrışan gücünü daha net ortaya koyuyor.

ŞİRKETLERİN 2025 KARNESİ

Yatırımcısına Güney Koreli Hanwha Aerospace yüzde 188,2, Alman Rheinmetall yüzde 152,7, İsveçli Saab yüzde 130, İngiliz Rolls-Royce yüzde 102,3, İtalyan Leonardo yüzde 89,6, Japon Mitsubishi Heavy yüzde 72,7, ABD'li RTX Corporation yüzde 58,5, İngiliz BAE Systems yüzde 49,2, Fransız Safran yüzde 40,2 kazandırdı. Aynı dönemde, ABD'li L3Harris Technologies yüzde 39,6, Fransız Dassault Aviation yüzde 38,8, Alman Lufthansa yüzde 37, Avrupa merkezli çok uluslu havacılık şirketi Airbus yüzde 28,2 yükseliş gösterdi.







