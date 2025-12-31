HÜRJET ve KAAN'da pilotlar için sınırlar kalkıyor

"Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin aktif olarak kullandığı birçok çözümümüz olmakla birlikte, yakın zamanda platform odaklı ürünlerimizin saha kullanımına bağlı olarak ilk kez envantere alındığı yönünde haberler de kamuoyuna yansıyor. 2023 yılında insansız kara aracımız BARKAN, 2024 yılında ise insansız hava aracımız BAHA envantere alınmıştı. 2025 yılında ise BULUT İHA sistemimiz ile SANCAR silahlı insansız deniz aracımız envantere dahil oldu. Belirtmek gerekir ki HAVELSAN olarak platform odaklı değil, yazılım odaklı bir şirketiz. Platformları ise çözüm ortaklarımız aracılığıyla, yazılım çözümlerimizi entegre edecek şekilde geliştiriyoruz, ancak doğrudan bir platform üreticisi değiliz. Dijital Birlik projemiz kapsamında 2023-2025 yılları arasında geçen sürede 3 farklı ürün tipinde 4 farklı ürünümüzün envantere alınmasının mutluluğunu yaşadık, bu vesileyle çözüm ortaklarımıza da özverili iş birlikleri için teşekkür ederim."