HÜRJET İspanya yolunda: 2,6 milyon euroluk satış anlaşması tamamlandı

Milli havacılığın simge projelerinden biri olan HÜRJET, tüm dünyanın ilgisini çeken bir konuma geldi.





Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen HÜRJET'in İspanya’ya satışında imzalar atıldı.





Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır haberi "Milli jet uçağımız HÜRJET İspanya'ya ihraç ediliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde sürdürdüğümüz Milli Teknoloji Hamlesi ile Türk mühendisliğinin imzası gökyüzüne atılıyor" diyerek duyurdu.





"Bu gurur Türk milletinin"





Bakan Kacır, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda , "Milli jet uçağımız HÜRJET İspanya'ya ihraç ediliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sürdürdüğümüz Millî Teknoloji Hamlesi ile Türk mühendisliğinin imzası gökyüzüne atılıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) mühendislerini, teknisyenlerini, tüm çalışan ve yöneticilerini; bu tarihi başarıda katkısı olan herkesi yürekten kutluyorum. Bu gurur Türk milletinin" ifadelerine yer verdi.









"Türkiye, 20 yılda küresel piyasada tercih edilen bir ülke konumuna gelmiştir"





Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesinde, HÜRJET'in önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.





TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET'in İspanya'ya ihracatının, son 20 yılda Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki gelişmişliğini ortaya koyan önemli bir gösterge olduğunu söyleyen Görgün, şöyle konuştu:





Türkiye son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yüksek teknoloji üreten, savunma sanayiinde öncelikli olarak kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere yüksek teknoloji üreten, ürettiğini dost müttefik ülkelerle paylaşan, ihraç eden ve küresel pazarda ihraç ettiği ürünlerle her gün yerini biraz daha sağlamlaştıran ve hepsinden önemlisi güven veren, tercih edilen bir ülke konumuna gelmiştir.





"Yerlilik oranında ulaştığımız rakamlar yüzde 82-83'leri buldu"





Yerlilik oranında ulaştığımız rakamların yüzde 82-83'leri bulduğunu zaman zaman ifade ediyoruz. Bu ihracat bizim özgün tasarımımızla ürettiğimiz, geliştirdiğimiz ve sadece TUSAŞ'ımız değil, TUSAŞ'ımızla birlikte bu başarılı ürünün ortaya çıkmasında emek sarf eden yaklaşık 200 şirketimiz var.





Bunların her biri ciddi sorumluluklar alarak ve bu sorumlulukları en iyisiyle yerine getirerek, böyle dünyada ihtiyaç duyulan bir muharip eğitim uçağı projesini, ürününü geliştirdiler.





"Sadece eğitim uçağı anlaşması değil"





Görgün, Türk Hava Kuvvetleri'nde kullanılmak üzere siparişleri daha önceden alarak HÜRJET'in üretim sürecine başlandığını belirterek, şunları söyledi:

Bununla birlikte dost ve müttefik ülkemiz Avrupa Birliği ve NATO üyesi İspanya da bu ürüne ihtiyacını bize dile getirmişti. Gerek teknik değerlendirmeler, gerek İspanya Hava Kuvvetleri'nin Türk Hava Kuvvetleri'yle görüşmeleri, fabrika ziyaretleri, sonra ihtiyaçları ve sonrasında olabilecek iş birliği potansiyelleri değerlendirilerek, uzun süreç dün itibarıyla imza ile mutlu sona ulaştı.





Yüksek teknolojik bir ürünü Avrupa Birliği ve NATO ülkesi üye müttefikimiz İspanya'ya ihraç ediyor olduğumuz için mutluyuz ve huzurluyuz.





"Bu sadece bir eğitim anlaşması değil, birçok yeniliği içeren bir proje"





Bu anlaşma sadece bir eğitim uçağı anlaşması değil. Bu eğitim uçağıyla birlikte bir paket olarak hem yer sistemleri, hem simülasyon sistemleri, hem bakım idame sistemleri, hem de iş birliği modeli açısından birçok yeniliği içeren bir sözleşme.









Tabii bu sözleşmeyle birlikte, İspanya'yla birlikte bizim savunma sanayindeki ve yüksek teknolojideki iş birliklerimizin daha da artacağını, güçlenerek devam edeceğini de göstermesi açısından önemli olduğunu ifade ediyorum.





Bu uçağımızı tercih eden İspanyol Milli Savunma Bakanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na da bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum.





"İspanyollaştırılmış versiyonu paketin içinde olacak"





Görgün, savunma sanayiinde 2025 yılında ihracat rekoru kırıldığını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

Geçtiğimiz yıl yaptığımız savunma sanayi ihracatının özellikle önemli bir bölümünün Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkelere olduğunu da bu vesileyle hatırlatmak isterim.





Bizim HÜRJET projesi kapsamında İspanya'yla olan iş birliğimiz hem havacılık alanında belli geçmişi olan, tecrübeleri olan ve bu tecrübesi ve birikimi ile birlikte bu anlaşmayla bizim HÜRJET ve daha sonra yapacağımız farklı ürünlerdeki iş birliklerinde karşılıklı etkileşim ve kazanca döneceğinden hiçbir endişemizin olmadığını da bu vesileyle ifade etmek istiyorum.





"Anlaşmanın bütçesel büyüklüğü 2,6 milyar euro seviyesinde"





30 uçak üzerinden ilk anlaşma yapıldı. Bunun bütçesel büyüklüğü 2,6 milyar euro seviyesinde. Süreç içinde İspanya'nın kendi ihtiyaçlarına göre güncellenerek İspanyollaştırılmış versiyonu da bu paketin içinde olacak.





Biz dost ve müttefik ülkelerle ve iş birliği yaptığımız ülkelerle savunma sanayii alanındaki ihracatları konuşurken kazan kazan modelinin oluşmasına önemsiyoruz. Hem teknolojik, hem de ekonomik kazanımları karşılıklı gözetiyoruz.





"Başka ülkelere ihraç fırsatı"





Görgün, İspanya Savunma Bakanlığı'yla ve Hava Kuvvetleri'yle geliştirilen süreçte bu anlaşmanın paketinde karşılıklı kazanımların olacağı, teknolojik iş birliklerinin olacağının altını çizerek, şöyle devam etti:





Farklı faydalı yüklerin veya alt sistemlerin yine İspanya'da gelişmiş olan havacılık sektöründen de faydalanarak entegre edilebileceği, sonraki modellerle birlikte geliştirilerek üçüncü ülkelere başka versiyonlarının da ihraç edilebileceğinin bir fırsat olduğunu bu vesileyle ifade etmek istiyorum.





2025 yılının böyle güzel bir anlaşmayla tamamlamanın mutluluğunu da yaşadığımızı ifade ediyorum.





Biz ihracat rakamlarındaki güncellemeleri teslim ettiğimiz ürünler ve bunlara karşılık gelen ihracat rakamlarını ve paylaşırken aynı zamanda bir o kadar da önemli olan yeni imzaladığımız sözleşmeleri de bunların her geçen gün teslim ettiğimiz rakamlardan daha fazla olarak gerçekleştiğini ve bakiye siparişin oluştuğunu da memnuniyetle sizlerle paylaşıyoruz.





Ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.









"Teslimatların 2028 yılında başlaması planlanmaktadır"





Savunma Sanayii Başkanı Görgün, sanal medya üzerinden Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından üretilen Türkiye'nin ilk milli jet eğitim uçağı HÜRJET'in İspanya'ya ihracatına ilişkin paylaşım yaptı.





Görgün, paylaşımında şu sözlere yer verdi:





Türkiye'nin ilk milli jet eğitim uçağı HÜRJET, 30 adetlik ihracat paketiyle İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri tarafından resmen tercih edilerek savunma sanayiimiz adına tarihi bir ihracat başarısına imza atmıştır.





Bu adım, Türkiye’nin savunma sanayiinde güvenilen, tercih edilen ve yön veren bir ihracatçı ülke konumuna ulaştığının somut bir göstergesidir.





Toplam 2,6 milyar euro proje bütçesine sahip olan program çerçevesinde teslimatların 2028 yılında başlaması planlanmaktadır.





"Dünyanın dört bir yanında daha yükseğe uçuyoruz"





Görgün, imzalanan anlaşmaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

HÜRJET’in ihracatını, ileri seviye muharip pilot eğitimini kapsayan entegre bir eğitim mimarisini, yer tabanlı simülasyon ve eğitim sistemlerini, bakım-idame altyapısını ve uzun vadeli operasyonel destek unsurlarını içeren yüksek katma değerli ve çok boyutlu bir savunma sanayii ihracat paketidir.





Milli imkanlarla tasarlanan ve üretilen bir jet eğitim uçağının, Avrupa ve NATO üyesi bir ülkenin envanterine girecek olması; savunma sanayiimizin tasarım, üretim, sistem entegrasyonu, sertifikasyon ve sürdürülebilirlik alanlarında ulaştığı seviyeyi açık biçimde ortaya koymaktadır.





HÜRJET ile birlikte ülkemiz; hava platformları alanında yüksek teknoloji üreten, ihraç eden ve küresel pazarda söz sahibi olan bir yapıya kavuşurken, savunma sanayii ihracatımız da nitelik ve ölçek bakımından yeni bir eşiğe taşınmaktadır.





Bu stratejik ihracat başarısının mimarı olan tüm mühendislerimize, teknisyenlerimize, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ailesine ve sürece katkı sunan tüm paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; milli teknolojiyle üretiyor, savunma sanayiinde ihracat gücümüzü kararlılıkla büyütüyor, Gök Vatan’da ve dünyanın dört bir yanında daha yükseğe uçuyoruz.









"Yeni bir dönemin kapısı aralanmaktadır"





TUSAŞ tarafından yapılan yazılı açıklamada AİRBUS ortaklığıyla, HÜRJET için İspanya Savunma Bakanlığı ile resmi olarak anlaşma imzalandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

İspanya Hava ve Uzay Kuvvetlerinin jet eğitim uçağı ihtiyacı kapsamında TUSAŞ ve Airbus arasında görüşmeler başlamış, iki şirket arasında iş birliğine imza atılmıştı.





Temmuz ayında düzenlenen IDEF’te TUSAŞ ve Airbus’ın ortaklığı resmileştirildi. Yürütülen yoğun teknik, operasyonel ve endüstriyel değerlendirmeler sonucunda tüm alanlarda varılan mutabakatla nihai tedarik sözleşmesi için imzalar atıldı.





2,6 milyar euro değerindeki sözleşme çerçevesinde toplamda 30 adet HÜRJET Jet Eğitim Uçağı’nın ihraç edilmesi öngörülmektedir.





TUSAŞ tesislerinde üretilecek HÜRJET’lerin teslimatlarının 2028 yılının son çeyreğinde başlaması ve 2036 yılına kadar devam etmesi planlanmaktadır. Varılan anlaşmayla Türk mühendis ve teknisyenlerinin büyük emekleriyle TUSAŞ tarafından üretilen HÜRJET ilk kez ihracat başarısını yakalamış ve özgün ürünlerinin kapısını Avrupa pazarına açmıştır.





İspanya’ya gerçekleştirilecek ihracatla birlikte HÜRJET, NATO ve Avrupa ülkesi olan İspanya semalarında gökyüzü ile buluşacaktır. Söz konusu sözleşme, Türk savunma ve havacılık sanayisinin uluslararası pazardaki rekabet gücünü pekiştirirken, Türkiye ile İspanya arasındaki savunma sanayii iş birliğinde de yeni bir dönemin kapısını aralamaktadır.





"Savunma sanayimizin katettiği muazzam mesafenin ispatı niteliğindedir"





TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ise sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmede bulundu:

TUSAŞ'ın göz bebeği, Türkiye’nin ilk milli jet eğitim uçağı HÜRJET'imizin, İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin yeni Entegre Gelişmiş Uçuş Eğitim Sistemi kapsamında tercih edilmesi bugün resmiyete kavuştu.









Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve kararlı vizyonu doğrultusunda milli imkanlarla ürettiğimiz ve sürekli geliştirdiğimiz HÜRJET'in, Avrupa Birliği ve NATO üyesi bir ülkenin envanterine girecek olması, savunma sanayimizin katettiği muazzam mesafenin ispatı niteliğindedir.





HÜRJET'in imza attığı kıymetli başarılarda emeği olan tüm mühendislerimize, teknisyenlerimize, pilotlarımıza, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ailemize ve sürece katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.











