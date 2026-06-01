ASELSAN ile SSB arasında dev anlaşma: 845 milyon dolar

ASELSAN’dan milyon dolarlık iş birliği
ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile kamu güvenliği haberleşme sistemleri ve uydu-uzay projelerine yönelik 845 milyon dolarlık yeni anlaşmalara imza attı.
ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında "kamu güvenliği haberleşme" ile "uydu ve uzay sistemlerinin tedarikine" yönelik toplam tutarı 845 milyon dolar olan sözleşmeler imzalandı.
ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, yeni iş anlaşmaları duyuruldu.
Açıklamada,
"ASELSAN ile SSB arasında kamu güvenliği haberleşme ile uydu ve uzay sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 845 milyon dolar olan sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2026 yılından itibaren gerçekleştirilecektir."
ifadelerine yer verildi.
#ASELSAN
#SSB
#anlaşma
#KAP