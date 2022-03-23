Ekonomi ASELSAN x-ray cihazları Tokat Havalimanında da kullanılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

ASELSAN x-ray cihazları Tokat Havalimanı'nda da kullanılacak

Tokat Havalimanı yeni terminal binasında kullanılacak 12 adet ASELSAN ARIN X-Ray Bagaj Kontrol Cihazı teslim edildi. Şirket ile DHMİ arasında 14 Aralık 2020'de "DHMİ 30 Adet Çift Açılı X-Ray Bagaj Kontrol Cihazı Temini ve Tesisi İşi Sözleşmesi" imzalanmıştı.

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Haber Merkezi AA
ASELSAN x-ray cihazları Tokat Havalimanında da kullanılacak
ASELSAN ARIN X-Ray Bagaj Kontrol Cihazı

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık vizyonu ışığında sivil sahalardaki atılımlarını devam ettiriyor.

Güvenlik amaçlı kullanılan x-ray bagaj kontrol cihazları, havaalanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, devlet binaları gibi birçok tesisin güvenliğinin sağlanmasında kritik önem taşıyor.

Kritik tesisleri ASELSAN teknolojisi koruyacak
EKONOMİ
Kritik tesisleri ASELSAN teknolojisi koruyacak

ASELSAN'ın yerli ve milli x-ray cihazları, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) uhdesinde kullanılmak üzere Tokat Havalimanı'na teslim edildi.

Şirket ile DHMİ arasında 14 Aralık 2020'de "DHMİ 30 Adet Çift Açılı X-Ray Bagaj Kontrol Cihazı Temini ve Tesisi İşi Sözleşmesi" imzalanmıştı.

Açılışı 25 Aralık 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen Gaziantep Havalimanı Yeni Terminal Binası'na ASELSAN ve HTR tarafından birlikte geliştirilen ASELSAN ARIN X-Ray Bagaj Kontrol Cihazlarından 18 adet teslim edilmişti.

Proje kapsamında Tokat Havalimanı Yeni Terminal Binası'na da 12 adet ASELSAN ARIN X-Ray Bagaj Kontrol Cihazı verildi. Tokat Havalimanı Yeni Terminal Binası'nın kısa süre içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılması planlanıyor.

ASELSAN ARIN X-Ray Bagaj Kontrol Cihazları, etkin atom numarasına göre organik, inorganik, metal madde ayrımı ve 6 renkli gösterim yapabiliyor. Cihazlarda otomatik patlayıcı tespiti, yüksek yoğunluklu bölgeyi görüntüleme, yüksek yoğunluk alarmı, yoğunlukta zoom kabiliyeti (renkli ve siyah beyaz), organik sıyırma, otomatik geometrik ve radyometrik düzeltme fonksiyonu, tünel giriş-çıkışlarının kamerayla izlenmesi ile genişletilebilir kurgusal tehdit kütüphanesi gibi kabiliyetler bulunuyor.

"ASELSAN, güven demek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, havalimanlarında aktif olarak kullanılmaya başlanan yerli cihazlar için şunları kaydetti:

"ASELSAN mühendislerinin milli imkanlarla kısa sürede geliştirdiği ARIN X-Ray Bagaj Kontrol Cihazlarımız, ülkemizin pek çok yerinde kullanılmaya başlanacak. Nerede yüksek teknoloji varsa ASELSAN'ın milli imzası orada olacak. ASELSAN ismi, güven kelimesiyle birlikte anılmaya devam edecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli ve milli 'ARIN X-ray' cihazını inceledi
OYNAT 00:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli ve milli 'ARIN X-ray' cihazını inceledi
ASELSAN X-Ray Cihazları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep'te gerçekleştirdiği toplu açılış töreni ile kullanıma alındı. Yerli ve milli ARIN X-ray bagaj kontrol cihazını yerinde inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikleri hakkında bilgi aldı. Yeni geliştirilmiş cihazlar, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Gaziantep Havalimanı'nda kullanılmak üzere 18 adet olarak teslim edildi.


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