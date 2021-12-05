Ekonomi Asgari ücret en az 4 bin lira olmalı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Asgari ücret en az 4 bin lira olmalı

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı asgari ücretin en az yüzde 40 artırılması gerektiğini söyledi. Sanayicilerin iyi kazandığına ve iyi karlar açıkladığına işaret eden Asmalı, “4 bin TL psikolojik de bir eşiktir, bence 4 bin TL’nin altına düşmemeli” dedi.

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Şuayip Alabay Yeni Şafak
​Asgari ücret en az 4 bin lira olmalı​: Asgari ücret ne kadar olacak?
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Sendikaların enflasyonun üzerinde asgari ücret beklentisine iş dünyası da kayıtsız kalmadı. Asgari ücretle ilgili pazarlıklar devam ederken, Türkiye’nin en büyük iş STK’larından Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, “Asgari Ücret en az 4 bin TL olmalı” açıklamasında bulundu.

Mahmut Asmalı
Mahmut Asmalı

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4 BİN LİRA ÜCRET PSİKOLOJİK EŞİK

  • Bursa’da sorularımızı cevaplandıran Genel Başkan Asmalı, “Biz asgari ücretin en az yüzde 40 artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun altındaki rakam psikolojik olarak insanları mutlu etmeyecektir. Bizim yaptığımız hesaplara göre de yüzde 41,55 net 4 bin TL’ye tekabül ediyor. 4 bin TL psikolojik de bir eşiktir, bence 4 bin TL’nin altına düşmemeli” ifadelerini kullandı.

DEVLET VERGİNİN %50’SİNİ KARŞILASIN

Asgari ücret 4 bin lira olursa bunun işverene 2021’e göre ekstra maliyetinin 1.740 TL olduğuna işaret eden Asmalı, “Biz diyoruz ki bu 4 bin lirayı biz sineye çekelim, iş adamları, sanayiciler olarak. Yalnız bu işverene olan vergi maliyetinin yüzde 50’sini devlet karşılasın. Bütün hepsini sanayicilere, yatırımcılara, üreticilere yüklemeyelim. Yani vergideki 850-900 liralık yüzde 50’lik dilimini devlet karşılasın. Enflasyon oranında artış olsa 840 lira gibi bir bedel yapıyor biz bunu karşılayacaktık eyvallah ama bizdeki vergi yükü 840-850 liralarda kalsın yani 1.740 lira biz vermeyelim” diye konuştu.

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VERGİ MEVZUATI AGİ’YLE AŞILIR

  • “Vergi mevzuatı açısından sıkıntı olabilir deniyor ama bu belki AGİ’ye (Asgari Geçim İndirimi) ilave olarak verilebilir” diyen Asmalı, şöyle konuştu: AGİ’ler vergiden muaftır. Yani ‘şu kadar asgari ücret’ desin artı AGİ’ye de ‘şu kadar seyyanen ilave edilsin’ desin mesela, vergiden muaf olan kısmı. İSO-500’de 1000’de olan sanayiciler iyi kârlar açıkladı. Sanayiciler, üreticiler, ihracatçılar kazanırken onlara emek veren emekçi kesimin geçim sıkıntısına düşmesi, insanca bir yaşam endeksinden mahrum kalmasını arzu etmeyiz biz, mutlu da olmayız.

Türkiye yıllardır faizle soyuluyor

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye yöneltilen eleştirilerin ‘haksız’ olduğunu, kendisinin piyasayı bildiğini anlatan Asmalı, Türkiye’nin yıllardır ‘yüksek faiz’, ‘düşük kur’ ekonomi politikalarıyla soyulduğunu kaydetti. Asmalı, “Yabancı geldi, yüksek faize parasını yatırdı. Sonra hemen düşük kurdan dolara çevirdi, aldı gitti. Kurlarla ilgili iki şeyi önemsiyoruz. Kur ithalatı özendir-memeli, ihracatı teşvik etmeli” ifadelerini kullandı.

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