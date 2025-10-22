Asgari ücret için hazırlık toplantısı

Yeni Şafak
04:0022/10/2025, Çarşamba
G: 22/10/2025, Çarşamba
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısını ve işleyişini belirleyecek olan Üçlü Danışma Kurulu’nu dün topladı.

Toplantıda, taraflar aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısı ve işleyişiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu. 2026 yılı asgari ücretinin 2025’in son günlerinde belirlenmesi bekleniyor. Öte yandan bugün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek olan torba kanun teklifinde, imalat sektörü dışında işverene sağlanan sosyal sigorta prim desteği oranı yüzde 4’den yüzde 2’ye çekilecek. Destekteki bu düşüşten asgari ücrete gelecek artışın da etkilenebileceği konuşuluyor. Bu çerçevede en fazla yüzde 25 zammın gündeme gelebileceği ileri sürülüyor.



