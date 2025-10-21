Kentsel dönüşüme finansman kolaylığı

Türkiye'nin deprem başta olmak üzere afet riski altında olması sebebiyle kentsel dönüşümün daha etkin, verimli, kaliteli ve hızlı yerine getirilebilmesi için Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na kredi kolaylığı sağlanacak. Meclis'e gönderilen ve bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan kanun teklifinde yer alan düzenlemeye göre, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi için kullanılması gereken krediler kamuya ait bankalardan sağlanabilecek.