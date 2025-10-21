Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Kentsel dönüşüme finansman kolaylığı

Kentsel dönüşüme finansman kolaylığı

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0021/10/2025, Salı
G: 20/10/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamuya ait bankalardan iç borçlanma yetkisi sağlanacak.

Türkiye'nin deprem başta olmak üzere afet riski altında olması sebebiyle kentsel dönüşümün daha etkin, verimli, kaliteli ve hızlı yerine getirilebilmesi için Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na kredi kolaylığı sağlanacak. Meclis'e gönderilen ve bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan kanun teklifinde yer alan düzenlemeye göre, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi için kullanılması gereken krediler kamuya ait bankalardan sağlanabilecek.

PROJELER HIZLANACAK

Teklifle; birden çok riskli yapı ile riskli alanda dönüşüm uygulamalarının önü açılacak. Vatandaşların herhangi bir afet karşısında can ve mal güvenlikleri daha süratli biçimde teminat altına alınacak. Afete dirençli yerleşim yerlerinin inşa edilmesi İçin gereken ödeneklerde süreç hızlanacak. Düzenleme, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na yıllık 24,6 milyar lira ilave gelir sağlayacak.



#Kentsel Dönüşüm
#Ekonomi
#Konut
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI 2026: Yeni asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç artacak? İşte tüm hesaplamalar