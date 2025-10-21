Kentsel dönüşüme finansman kolaylığı

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamuya ait bankalardan iç borçlanma yetkisi sağlanacak.
Türkiye'nin deprem başta olmak üzere afet riski altında olması sebebiyle kentsel dönüşümün daha etkin, verimli, kaliteli ve hızlı yerine getirilebilmesi için Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na kredi kolaylığı sağlanacak. Meclis'e gönderilen ve bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan kanun teklifinde yer alan düzenlemeye göre, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi için kullanılması gereken krediler kamuya ait bankalardan sağlanabilecek.
PROJELER HIZLANACAK
Teklifle; birden çok riskli yapı ile riskli alanda dönüşüm uygulamalarının önü açılacak. Vatandaşların herhangi bir afet karşısında can ve mal güvenlikleri daha süratli biçimde teminat altına alınacak. Afete dirençli yerleşim yerlerinin inşa edilmesi İçin gereken ödeneklerde süreç hızlanacak. Düzenleme, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na yıllık 24,6 milyar lira ilave gelir sağlayacak.