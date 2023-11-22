Asgari ücrete tek zam sinyali

Asgari ücret maratonu başlıyor. Asgari ücret temmuzda yüzde 34 artışla 11.402 TL'ye yükseldi. Böylece 2023 yılında asgari ücret üzerindeki kümülatif artış oranı yüzde 107'yi aştı. Asgari ücret ocak zammı ile birlikte bir kez daha artacak. Yıl sonu yaklaşırken, 'Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını artırıyor. Atılan adımların etkisiyle enflasyonda aylık bazda düşüş sürerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücret için 2024'te iki değil tek zam olacak şekilde çalıştıklarını açıkladı.

GEÇEN TEMMUZ EKSTRAYDI

Yeni Şafak’a konuşan Işıkhan, 2024’te uygulanacak asgari ücreti değerlendirdi. Bakan Işıkhan, asgari ücret görüşmelerinin aralık ayı içerisinde başlayacağını hatırlattı. Işıkhan, şunları söyledi: “31 Aralık itibari ile de kararın Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Dolayısıyla geçtiğimiz temmuz ayında yaptığımız gibi olacak. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz. Geçen temmuz ekstraydı. O da Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü."

5 puanlık indirimden 7 milyon kişi yararlandı

Bakan Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından uygulanan 5 puanlık prim indiriminden faydalanan sigortalı sayısının ise 7 milyon 579 bin kişiye ulaştığını bildirdi. Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Yüzyılı'nda emek sizden destek bizden. Sosyal Güvenlik Kurumumuzca uygulanan 5 puanlık prim indiriminden bugüne kadar faydalanan sigortalı sayımız 7 milyon 579 bin kişiye ulaştı. Primlerini zamanında ödeyen, işlemlerini yasal süresi içerisinde gerçekleştiren, kayıt dışı işçi çalıştırmayan vatandaşlarımız 5 puanlık prim indiriminden yararlanabilir. Çalışanın ve üretenin yanında olmaya devam edeceğiz."

İş yeri sayısı 1 milyonu geçti

Başlangıçtan bugüne kadar 5 puanlık prim indiriminden faydalanan işyeri sayısının 1 milyon 47 bine ulaştığına dikkat çeken Bakan Vedat Işıkhan, sağlanan prim indiriminin ise 291 milyar 889 milyon 244 bin 763 liraya ulaştığı belirtildi. Uygulamayla bu yılın temmuz-aralık döneminde brüt asgari ücrete göre her bir sigortalı için 670lira 73 kuruş ile 5 bin 30lira arasında indirimden yararlanarak yüzde 13,3 daha az prim ödenebilme imkanı verildi.







