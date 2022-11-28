Ekonomi Asgari ücrette takvim belirleniyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Asgari ücrette takvim belirleniyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmeleri için TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Burak Akkol ile bir araya gelecek.

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Asgari ücrette takvim belirleniyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammıyla ilgili detaylar belli oluyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışma takviminin belirlenmesi için perşembe günü TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelecek.

Bakan Bilgin'den asgari ücret ve EYT açıklaması: 'Net tarih' diyerek detayları duyurdu
FOTOĞRAF 10
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Star Haber’e konuk olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret ve EYT konularına ilişkin açıklamalarda bulundu.
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Asgari ücret için yapılacak zammın hayali değil gerçekçi bir rakam olacağını belirten Bakan Bilgin, şu ifadeleri kullandı:
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Dile getirilen birçok rakam var. İşletmelerin ödeyebileceği bir ücret arayışındayız. Hayali değil gerçekçi bir rakam olacak. Çalışam maaşları yüzünden işletme kapısına kilit vuracak bir rakam olmayacak. Zam oranı çalışan ve işverenlerle yapılacak anketlerle belirlenecek.
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EYT konusuna da değinen Bakan Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü:
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EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır. Yani o eksik kalan prim gün sayısını telafi eder. Ama işe başlangıcı geri çekmez. Öyle bir şey yok.
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İşveren emekli olan kişiyi çalıştırıyorsa devlete normal çalışandan daha fazla prim ödüyor. Oradaki primi aşağı çekerek eşit seviyeye getireceğiz. Yani işverene ‘sen EYT’li olan bu çalışanını atma çalıştır, biz sana sosyal güvenlik destek primi vereceğiz’ diyeceğiz.
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Kıdem tazminatı büyük bir sorun değil. Çünkü işveren kıdem tazminatını vergiden düşüyor. Ayrıca kıdem tazminatı ödemesini işveren işçiyle anlaşarak taksitlendirebilir.
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İş dünyası EYT’lilerin kıdem tazminatı ödemesi için hükümetten kredi desteği istiyordu. Ancak hükümetin bu talebe sıcak bakmadığı ve kıdem tazminatının işveren tarafından hazır tutulması gerektiğini işverenlere bildirdiği belirtildi.
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Bakan Bilgin'den asgari ücret ve EYT açıklaması: 'Net tarih' diyerek detayları duyurdu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret ve EYT konusunda yeni açıklamalarda bulundu. Asgari ücretin hayali değil, gerçekçi bir rakam olacağını ifade eden Bakan Bilgin, "EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez." dedi.
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