EkonomiASHİBin ihracatı yüzde 15 arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

ASHİB’in ihracatı yüzde 15 arttı

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) 2017 yılı ihracatının yüzde 15 artarak 324 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Haber MerkeziIHA
Balıkçı
Balıkçı

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin (ASHİB) 2017 yılı ihracatının yüzde 15’lik artışta 324 milyon dolar olarak gerçekleştiği bildirildi.

ASHİB Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, 2017 yılına dair değerlendirmelerde bulunarak, 2018 yılı için plan ve projelerini anlattı. 2017 yılı Türkiye geneli ihracatın yüzde 10’luk artışla yaklaşık 157 milyar dolar olarak gerçekleşmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Yamanyılmaz, ihracatın sürekli artan rakamlarla gerçekleşmesi temennisinde bulundu.

Türkiye geneli su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı ile ilgili bilgi veren Yamanyılmaz, sektörün, 2016 yılına göre en fazla ihracat artış oranı gerçekleştiren sektörlerinden olduğunu vurgulayarak, 2016 yılına göre yüzde 20‘lik artışla 2.26 milyar dolar ihracat gerçekleştirildiğini dile getirdi.

En fazla ihracat gerçekleştirilen pazarların ilk iki sırayı son yıllarda olduğu gibi Irak ve Hollanda’nın aldığını belirten Yamanyılmaz, geçen yıl 4. sırada yer alan İtalya’nın 2017 yılında 3. sırada yerini aldığını, en fazla ihraç edilen ürün gruplarının sırasıyla kanatlı eti, taze balıklar ve yumurtalar olduğu ve sektörde en fazla ihracatın İstanbul, İzmir ve Muğla illerinden yapıldığı bilgisini verdi.

  • ASHİB’in 2017 yılı ihracatını değerlendiren Yamanyılmaz, “Birlik olarak 2017 yılında 2016‘ya kıyasla yüzde 15’lik artış göstererek yaklaşık 324 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. En fazla ihraç ettiğimiz ürünler kanatlı eti, yumurta ve taze balıklar oldu. En fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler son yıllarda olduğu gibi sırasıyla yine Irak, Suriye ve Lübnan oldu” dedi.

2017 yılında su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü için alternatif pazarlar arayışına girdiklerini ifade eden Yamanyılmaz, “Bu amaçla Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği olarak 2017 yılında, 2016 yılında da katıldığımız ve yoğun ilginin yaşandığı Cidde/Suudi Arabistan’da düzenlenen Saudi Food Fuarı’na, Afrika’ya açılan kapı olarak görülen Lagos/Nijerya’da düzenlenen Nigeria Agrofood Fuarı’na, dünyanın en büyük gıda fuarı olma özelliğini taşıyan Köln/Almanya’da düzenlenen Anuga 2017 Fuarı’na info-stand ile katılım sağladık. 2018 yılında da yoğun bir şekilde fuar ve ticaret heyeti organizasyonlarımız olacak” diye konuştu.

Ayrıca bu yıl ilk kez İsrail’de Türk gıda ürünlerinin tanıtımı amacıyla İsrail’e götürülen Türk gıda ürünlerinin Kudüs ve Tel Aviv’de, Medeniyetler Korosunun şarkıları, folklor ekibinin sergilediği yerel halk danslarımız eşliğinde İsrailli tüketicilere sunulduğunu ve büyük ilgi topladığını aktaran Yamanyılmaz, Türk Günü Etkinlikleri ile eş zamanlı olarak Israfood Fuarı’na da milli katılım organizasyonu gerçekleştirildiğini kaydetti.

ASHİB’den 3 büyük proje müjdesi

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin sadece üyeleri tek bir çatı altında toplayıp, üyeleri ile bakanlıklar ve resmi kurumlar arasında köprü vazifesi görmekle kalmayıp, hem bölge hem ülke ekonomisine katkı sağlayacak projeleri olduğunu ifade eden Yamanyılmaz, 2017 yılında bu projeleri hayata geçirmek için çalışmalara başladıklarını dile getirerek şu bilgileri verdi; “ASHİB olarak ilk projemiz Adana’da tüm gıda sektörlerine hizmet verecek modern bir organize sanayi bölgesinin kurulması. Diğer yandan Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği tarafından Adana’da Türkiye merkezli Ortadoğu ve Avrasya bölgesine hitap edecek Hayvancılık Serbest Bölge Projesi için çalışmalarımız da sürüyor.”

Yamanyılmaz, bununla birlikte ASHİB olarak 160 kilometrelik deniz kıyısına, 3 adet dalyana ve balıkçılık açısından büyük bir potansiyele sahip olması nedeniyle ve halihazırda var olan bu potansiyele ekonomik açıdan bir ivme kazandırmak amacıyla Adana’nın Karataş ilçesinde Hazineye ve Büyükşehir Belediye Kurum ve Kuruluşlara ait mevcut araziler üzerinde Su Ürünleri Yetiştiricilik Bölgesi kurulması planlarının olduğunun da müjdesini verdi.

  • Tüm bu projelerin ortak amacının istihdam oluşturarak, ihracatı arttırarak bölgenin gelişimi ve kalkınması için ivme kazandırmak olduğuna vurgu yapan Yamanyılmaz, bu projeleri hayata geçirmek adına 2018 yılında canla başla çalışacaklarını sözlerine ekledi.

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