Astarı yüzünden pahalı: İkinci el araçlar bu kurnazlıklarla daha pahalıya satılıyor

Otomotiv pazarında salgınla birlikte baş gösteren stok sorunu boyut değiştirdi. Ara veren üretim tesislerinin yeniden çarkları döndürmesi artan talebi karşılamasa da tüketici yeni bir araç almak için oldukça istekli davranıyor. Fabrikaların üretim startına kademeli olarak başlaması araç, sektör için olumlu ama talep için oldukça düşük.

BEKLEMEK İSTEMEYEN FATURASINI ÖDÜYOR

Bayi ortalama 10 araç çekebilecekken şimdilik sadece bunun 5’ini showroomlarına koyabiliyor. Hal böyle olunca tüketici de yeni bir araç almak için ya uzun bir bekleyişe soyunuyor ya da ikinci ele yöneliyor. Bu tarafta da en dikkat çeken sorunlardan biri sıfır fiyatından daha pahalıya satılan ‘sıfır ikinci eller’. Aracın bayideki sıfır fiyatı 200 bin lira iken, her hangi bir ikinci el araç galerisinde 220-230 bin liralara ilana koyuluyor. Tüketici bayide bulamadığı sıfır aracı bu sefer buralardan tedarik etmek istiyor. Bu sefer de fazla beklemenin bedelini nakit olarak ödüyor.

PİYASANIN ÇİVİSİ ÇIKTI

Öte yandan ikinci el araç tarafında da fiyatlar deyim yerindeyse uçtu gitti. 50-100 bin lira arasında 10 yaşında temiz araç bulmak neredeyse mümkün değil. Düşük kilometre ise kalmadı. 100-150 bin kilometreler artık düşük kabul ediliyor. Düşen faizlerle birlikte ayağını yerden kesmek isteyen tüketici burada da fahiş bir şekilde artan fiyatlarla karşılaşıyor. Hasarlı hasarsız bakmaksızın 2020 başlarında 50 bin lira olan araç, şimdi 100 bin liradan bile alıcı buluyor. Böylece yollarda hem güvensiz hem de yaşlı araç sayısı her geçen gün artış gösteriyor.

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FOTOĞRAF 29 Aracını, motosikletini ve evini ikinci el ilan sitelerinde satışa çıkaran kimi vatandaşlar girdikleri ilan başlıklarında koronayı da unutmadı. İlan başlıklarında kimi satışa çıkardığı aracının fiyatını koronavirüse inat düşürdüğünü iddia ederken, kimi ise aracının korana geçirmez olduğunu, ya da koronadan hızlı olduğunu öne sürdü. Ev ilanlarında ise en dikkat çekeni ise; Koronaya karşı kendi kendi temizleyen rezidans dairesi oldu. İşte görenlerin dikkatini çeken koronavirüs başlıklı ikinci el ilanlar... Koronavirüs ikinci el ilanlara da sıçradı: Sahibinden satılık korona geçirmez otomobil! Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüse karşı herkes kendi çapında gereken önlemleri almaya çalışırken virüs ikinci el ilanlara da sıçradı. BiP'te paylaş

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BÜTÇE AĞIR HASARLI OTOMOBİLE YETİYOR

Bir dönem gerçekleşen hurda indirimiyle birlikte birçok yaşlı araç emekliye ayrılırken, biten teşvik ve destekler yeni bombaların yola çıkmasına neden oluyor. Bunun önüne geçilmez ise alım gücü gün geçtikçe düşen tüketicinin sıfır otomobil hayali gerçek bir hayale dönüşecek. Sıfırı alamayan tüketici de bütçesinin yettiği nasıl toplandığı belli olmayan ağır hasarlı araçları tercih etmeye başlayacak hatta başladı bile. 50 bin lira bütçesi olan tüketici yine yaşlı ve hasarlı ikinci elleri favoriye almaya devam edecek.

Ekspertiz para odaklı çalışıyor

Bütçeye göre düşük kilometreli araç bulmak artık hayal oldu. İkinci el sektörünün oldukça hızlanmasıyla birlikte her mahalleye araç ekspertizleri açılmaya başlandı. İkinci el aracını satmak için elden geçiren tüketici ya da bazı galericiler yaptığı masrafa göre kilometre düşürüyor. 10-15 yaşındaki aracına yeniden motor yapan tüketici de aracını bu sefer sıfır ile bir tutuyor. Sonra da kilometre düşürme yöntemini seçiyor. Bazı araç ekspertizleri de anlaşmalı hareket ediyor. Değişen parçaya orijinal, komple boyalı parçalara da lokal boya teşhisi koyabiliyor.

Fiyatlar Eylül’e kadar böyle gider

Murat Şahsuvaroğlu

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, piyasada sıfır araç bulunurluğunun eylülde artmasını beklediklerini ifade ederek, “Çünkü fabrikalar, yan sanayi ve tedarik zinciri ancak eski hızına eylül ayı ile birlikte ulaşabilir. Bu 1-2 aylık bir zaman. Bu zaman diliminden sonra istenilen aracın 1-2 ay beklenmeden bulunabileceğini öngörüyorum. Dolayısıyla sıfır araç bulunurluğu yeteri seviyeye geldikten sonra ikinci elde de bir fiyat dengelenmesi olur” dedi.