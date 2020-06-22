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Ekonomi Sıfır araç alacaklar dikkat Bugün satın alan 3 ay bekleyebilir
OTOMOTİV

Sıfır araç alacaklar dikkat: Bugün sipariş veren ​yerli de bir ithalde 3 ay bekliyor

Sıfır araç alacaklar dikkat: Bugün satın alan 3 ay bekleyebilir

Sıfır araçta faizler düştü satışlar arttı ancak bu sefer de araç tedarikinde sıkıntı yaşanmaya başladı. Bugün sipariş verilmesi halinde ithal araçlarda 3 ayı bulan teslimat süreçleri ortaya çıkarken bu süre Türkiye'de üretimi yapılan modellerde ise bir aya kadar iniyor. Yurt içinde ise 8 markanın farklı illerde üretim yaptığı biliniyor. İşte söz konusu marka ve modeller...

Kenan Biter Yeni Şafak
Sıfır araç alımında renk seçeneği ve donanıma göre 3 ayı bulan teslimat süreçleri ortaya çıkıyor.
Sıfır araç alımında renk seçeneği ve donanıma göre 3 ayı bulan teslimat süreçleri ortaya çıkıyor.

Düşen sıfır araç satışlarına yönelik geçtiğimiz yıl ekim ayında devreye alınan ancak koronavirüs nedeniyle beklenen etkiyi gösteremeyen kredi kampanyasında tarih uzatılınca satışlar mayıs ayıyla birlikte yeniden harekete geçti.

Yüzde 0,49 kredi kampanyası ile haziran ayında satışların geçtiğimiz yılın aynı ayına ilişkin rakamların üzerine çıkarak 50 bin adetlik satış rakamının yakalanacağı öngörülüyor.

İLK TESLİMAT AB'YE

Ancak düşen faiz ve bayilerin başlattığı kampanyalar bu sefer de araç tedarikine takılmaya başladı. Öyle ki kimi markalara ait modeller için 3 ayı bulan teslimat süreçlerinden bahsediliyor.

Koronavirüs sürecinde otomotiv üretimine verilen ara mayıs ayı ile birlikte yeniden başlasa da üretilecek araçların ilk etapta Avrupa pazarlarına gideceğine dikkat çeken Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, bunun nedenini ise salgın nedeniyle büyük darbe alan AB ekonomilerini hareketlendirmek olarak niteledi.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu.

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YERLİDE BİR, İTHALDE 3 AY BEKLENEBİLİR

Söz konusu sebeplerden ötürü sıfır araç bulunurluğuna ilişkin birkaç ay daha sıkıntı yaşanacağının altını çizen Şahsuvaroğlu, '' Bazen tüketicinin istediği model, donanım seviyesi stoklarda olmayabiliyor ve bunların tedariği bir miktar uzayabiliyor. Bugün herkesin showroomunda gösterdiği, sattığı araçlarla donanım seviyeleri, renk seçenekleri, aksesuar seviyeleri değiştiği için 2-3 aya varan süreler oluyor ama daha çok bu bize yurt dışından gelen araçlarla ilgili bir durum. Yerlide ise şu anda bunu söylememiz doğru değil. Yerli ürünlerde yine bir aylık bir zaman içerisinde araç bulunabiliyor.'' dedi.

İkinci el araç tarafında yaşanan fiyat artışlarının en büyük nedenlerinden biri olarak da gösterilen sıfır araç tedarikinde yaşanan teslimat süreci sonrası gözler Türkiye'de üretilen marka ve modellere çevrildi.

Türkiye’de satılan her 10 otomobilin yaklaşık 6 ya da 7'sinin ithal edildiği belirtiliyor.
  • Sıfır araç tarafında son günlerde sıklıkla gündeme getirilen ÖTV indirimi geleceğine ilişkin mesajların ise gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor.

8 MARKA TÜRKİYE'DE ÜRETİM YAPIYOR

Yurt içinde üretim yapan 8 marka bulunuyor. Bunlar Ford, Fiat, Renault, Toyota, Honda, Hyundai, Isuzu ve Mercedes olarak biliniyor.

Fiat'ın Egea modelleri, Ford'un Tourneo, Transit ve Trucks modelleri, Toyota'nın C-HR ve Corolla modelleri, Honda'nın Civic modeli, Renault'un Clio ve Megan modelleri, Hyundai'nin İ10 ve İ20 modelleri, Isuz'nun D-Max modeli, Mercedes'in ise otobüs ve kamyon modelleri Türkiye'de üretiliyor.

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