Astor paylarına 1 milyar doları aşan talep geldi

, "Bu işlem, hem uluslararası hem de yerli yatırımcıların şirketimize ve Türkiye piyasalarına duyduğu güvenin güçlü bir göstergesi oldu. Böylesine yoğun bir ilgi, şirketimizin bugüne kadar attığı sağlam adımların ve geleceğe dair stratejimizin yatırımcılar nezdinde karşılık bulduğunu gösteriyor. Astor Enerji olarak hedefimiz, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda sürdürülebilir büyümemizi kararlılıkla devam ettirmek, ülkemize daha fazla değer kazandırmak ve tüm paydaşlarımız için kalıcı fayda sağlamaktır. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi projelerimiz ve güçlü finansal yapımızla hem sektörümüze hem de ekonomimize katkı sağlamaya devam edeceğiz"