Astor paylarına 1 milyar doları aşan talep geldi

Astor paylarına 1 milyar doları aşan talep geldi

22:1517/09/2025, Çarşamba
Astor Holding (Foto: Arşiv)
Astor Holding (Foto: Arşiv)

Astor Holding, Astor Enerji A.Ş.’de sahip olduğu B grubu payların yüzde 9,02’sinin satışını 235 milyon doları aşan bir bedelle gerçekleştirdi. Astor Holding’den gelen bilgiye göre yatırımcılardan gelen talep işlem büyüklüğünü önemli ölçüde aşarak 1 milyar doları geçti.

Astor Holding, yaptığı açıklamada şirket sermayesinin yüzde 9.02’sine denk gelen satışa konu paylara hem yurtiçi hem de yurtdışı kurumsal yatırımcılardan yoğun ilgi geldiğini belirtti. Buna göre toplam talebin yaklaşık 915 milyon doları yurtdışından, 140 milyon doları ise yurtiçinden geldi. Astor Holding ayrıca, satışın son yıllarda Borsa İstanbul’da yapılan en büyük blok satış işlemlerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Astor Enerji Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Olcay Doğan ise yatırımcıların gösterdiği ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Doğan
, "Bu işlem, hem uluslararası hem de yerli yatırımcıların şirketimize ve Türkiye piyasalarına duyduğu güvenin güçlü bir göstergesi oldu. Böylesine yoğun bir ilgi, şirketimizin bugüne kadar attığı sağlam adımların ve geleceğe dair stratejimizin yatırımcılar nezdinde karşılık bulduğunu gösteriyor. Astor Enerji olarak hedefimiz, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda sürdürülebilir büyümemizi kararlılıkla devam ettirmek, ülkemize daha fazla değer kazandırmak ve tüm paydaşlarımız için kalıcı fayda sağlamaktır.  Önümüzdeki dönemde de yenilikçi projelerimiz ve güçlü finansal yapımızla hem sektörümüze hem de ekonomimize katkı sağlamaya devam edeceğiz"
şeklinde açıklamada bulundu.


