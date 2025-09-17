Astor paylarına 1 milyar doları aşan talep geldi

Astor Holding, Astor Enerji A.Ş.’de sahip olduğu B grubu payların yüzde 9,02’sinin satışını 235 milyon doları aşan bir bedelle gerçekleştirdi. Astor Holding’den gelen bilgiye göre yatırımcılardan gelen talep işlem büyüklüğünü önemli ölçüde aşarak 1 milyar doları geçti.
Astor Holding, yaptığı açıklamada şirket sermayesinin yüzde 9.02’sine denk gelen satışa konu paylara hem yurtiçi hem de yurtdışı kurumsal yatırımcılardan yoğun ilgi geldiğini belirtti. Buna göre toplam talebin yaklaşık 915 milyon doları yurtdışından, 140 milyon doları ise yurtiçinden geldi. Astor Holding ayrıca, satışın son yıllarda Borsa İstanbul’da yapılan en büyük blok satış işlemlerinden biri olduğuna dikkat çekti.
Astor Enerji Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Olcay Doğan ise yatırımcıların gösterdiği ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.