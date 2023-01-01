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Ekonomi
Borsada gong Astor için çaldı
Borsa İstanbul’da gong, Astor Enerji için çaldı. Transformatör ve anahtarlama üreticisi Astor Enerji, düzenlenen gong töreniyle halka arz edildi. 11-13 Ocak tarihleri arasındaki talep toplama sürecini tamamlayan şirket, ‘ASTOR.E’ koduyla işlem görmeye başladı.
Mehmet Ali Parto
Mehmet Ali Parto
4:00 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Borsa İstanbul’da gong, Astor Enerji için çaldı.

Borsa İstanbul’da gong, Astor Enerji için çaldı.

Borsa İstanbul’da gong, Astor Enerji için çaldı. Transformatör ve anahtarlama üreticisi Astor Enerji, düzenlenen gong töreniyle halka arz edildi. 11-13 Ocak tarihleri arasındaki talep toplama sürecini tamamlayan şirket, ‘ASTOR.E’ koduyla işlem görmeye başladı. Yatırımcılara ayırdığı paylara 34,5 kat fazla talep gelen şirket, 90,5 milyar TL halka arz büyüklüğüne ulaştı.Törende konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Astor Enerji, gelen yüksek taleple, 2 milyar 625 milyon TL halka arz geliri ve 691 bin yatırımcıya gerçekleştirilen satışla başarılı bir halka arz gerçekleştirdi” dedi. Astor Enerji Genel Müdürü Hakan Ünsal ise, “Rekor taleple sonuçlanan halka arzımızdan aldığımız güçle, yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.


#BIST
#TL
#Ekonomi
#Astor Enerji
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