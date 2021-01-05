Atatürk Havalimanı'ndaki kelepir uçaklar satışa çıkıyor
Atatürk Havalimanı'nın apronunda uzun yıllardır bekleyen ve çoğu iflas eden havayolu şirketlerine ait uçuş ömrünü tamamlamış değişik tipteki dokuz uçağı toplam 3 milyon 70 bin TL bedelle satışa çıkarılıyor. Fiyatları 30 bin lira ila 500 bin lira arasında değişlik gösteren uçakların satış ihalesi için başvurular 14 Ocak'ta başlayacak.
İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla 4 Nisan 2019’da sivil uçuşa kapatılan Atatürk Havalimanı apronunda bulunan uçuş ömrünü tamamlamış, hacizli ve hurda uçaklar çürümeye terk edilmişti. Uçuş ömrünü tamamlamış, hurda uçaklar ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İçlerinde Türk Havacılık envanterine giren tek Antonov An-12 tipi hava aracının da yer aldığı Atatürk Havalimanı'ndaki 9 uçak açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı.
Havadan görüntülenen uçaklarının birçoğunun dış gövdelerinin döküldüğü görülüyor. Uçakların kanat kısımlarında ise ciddi hasarlar göze çarpıyor.
Fiyatlar 30 bin liradan başlıyor
Uçakların camları ve motorları tamamen yerinden sökülmüş çürümeye terk edilmiş vaziyette bekliyor. Ancak içerisinde halen birçok elektronik aksam bulunuyor. Alınan bilgilere göre 14 ocak tarihinde başvurular yapılacak. 9 uçak içerisinde fiyatlar 30 bin lira ile 500 bin lira arasında değişlik gösteriyor.