Atatürk Havalimanı'ndaki kelepir uçaklar satışa çıkıyor

İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla 4 Nisan 2019’da sivil uçuşa kapatılan Atatürk Havalimanı apronunda bulunan uçuş ömrünü tamamlamış, hacizli ve hurda uçaklar çürümeye terk edilmişti. Uçuş ömrünü tamamlamış, hurda uçaklar ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İçlerinde Türk Havacılık envanterine giren tek Antonov An-12 tipi hava aracının da yer aldığı Atatürk Havalimanı'ndaki 9 uçak açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı.

Havadan görüntülenen uçaklarının birçoğunun dış gövdelerinin döküldüğü görülüyor. Uçakların kanat kısımlarında ise ciddi hasarlar göze çarpıyor.

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Fiyatlar 30 bin liradan başlıyor

Uçakların camları ve motorları tamamen yerinden sökülmüş çürümeye terk edilmiş vaziyette bekliyor. Ancak içerisinde halen birçok elektronik aksam bulunuyor. Alınan bilgilere göre 14 ocak tarihinde başvurular yapılacak. 9 uçak içerisinde fiyatlar 30 bin lira ile 500 bin lira arasında değişlik gösteriyor.

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FOTOĞRAF 10 Türkiye’de hava ulaşımının ilk başladığı nokta olan ve milyonlarca yolcuya ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı, sessizliği koronavirüs (Covid-19) nedeniyle bozuldu. İstanbul Yeni Havalimanının açılması ile sivil uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanında kargo, askeri ve özel uçakların uçuşları için kullanıyordu. Bomboş olan peronlar virüs nedeniyle doldu Tüm dünyada etkisini gösteren virüse Türkiye’de yakalanan hastaların sayısı artması ile önlemler için yurt dışına uçuşlar iptal edilirken yurt içinde de uçuş yapan seferlerde kısıtlamaya gidilmişti. Bu nedenle normalde İstanbul Yeni Havalimanında duran birçok uçak Atatürk Havalimanına getirilerek peronlara yanaştırıldı. Virüsün ülkeye gelmesinden önce bomboş olan peronların hepsi uçaklar ile doldu. Havadan çekilen görüntülerde virüsün öncesi ve sonrasındaki uçak yoğunluğu gözler önüne serildi. Koronavirüs sonrası Atatürk Havalimanı uçaklarla doldu Koronavirüs önlemleri kapsamında çok sayıda uçuş iptal edilince Atatürk Havalimanı apronu da uçaklarla doldu. Havadan çekilen görüntülerde virüsün öncesi ve sonrasındaki uçak yoğunluğu gözler önüne serildi. BiP'te paylaş

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