Atık yağdan çimento demir üretimi

Toplanan atık motor yağları kritik sektörlerin üretiminde enerji ihtiyacını karşılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından atık yağların kontrolsüz kullanımının azaltılması hedefiyle başlatılan proje kapsamında 298 bin 181 bin ton atık yağ geri dönüştürülmek ya da imha edilmek üzere toplandı. Doğru bir şekilde geri dönüştürülmeden yakıt veya yağ olarak kullanıldığında araçların motor sistemini bozan hatta yangınlara sebep olarak kullanılan atık yağlar, hem insan sağlığına hem de doğaya zarar veriyor. Araç servisleri, akaryakıt istasyonları ve kamu kuruluşlarında biriken atık motor yağları, kategorilere ayrılarak geri kazanım veya imha amaçlı olarak rafinasyon ve rejenerasyon tesislerine gönderiliyor. Ayrıca tehlikeli sayılabilecek kategorideki yağlar çimento, kireç, demir-çelik fabrikalarına gönderilip yakılarak tasarruf ediliyor. Öte yandan Petrol Sanayi Derneği (PETDER) toplanan her bir varil motor yağı için bir ağaç sosyal sorumluluk projesi ile 91 bin 500 fidan dikti.

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