Atıkta kayıp 1,5 milyar TL

Mobilya, perakende, enerji ve inşaat gibi birçok alanda faaliyet gösteren Doğanlar Holding yenilenebilir enerji yatırımları ile de geleceğe yönelik güçlü adımlar atıyor. Biotrend markasıyla biyokütle pazarında entegre atık yönetimi çalışmaları gerçekleştiren Doğanlar Holding, bu alandaki dönüşüme de öncülük ediyor. Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Türkiye genelinde düzenli depolama sahalarına ulaştırılan evsel atıkların yaklaşık yüzde 20’sini temiz enerjiye dönüştürdüklerine dikkat çekti.

6 MİLYON TON ATIĞIN 5 MİLYON TONU KAYIP

Doğan, Türkiye’de 2017 yılından 2020’ye kadar geçen süreçte yaklaşık 17 milyon ton atıktan 17 milyar liralık liralık kazanç sağlandığı bilgisini verdi. Doğan, “Her yıl 6 milyon ton atığın 5 milyonu gömülüyor. Bu atıklarla 1,5 milyar TL ekonomik kayıp var” dedi.

Davut Doğan

TÜRKİYE GENELİNDE 18 TESİSE ULAŞACAĞIZ

Bu yıl devreye girecek olan 1 biyokütle ve 5 biyogaz tesisiyle birlikte yurt genelinde toplam 6 bölgedeki 11 ilde 18 tesise ulaşacakları bilgisini veren Davut Doğan, “Yeni tesislerimizle birlikte istihdamı 293’ten 450’ye çıkaracağız. Halihazırda 55,8 MW seviyesinde olan kurulu gücümüz bu yıl sonunda 91.5 MW seviyesine ulaşacak” diye konuştu. Doğan, Biotrend tesislerinde; ortalama 4,4 milyon ton atığın bertaraf edildiğini aktardı. Türkiye’de atık miktarının yeteri kadar işlenemediğinin altını çizen Doğan, “Önümüzde çok büyük bir potansiyel söz konusu” dedi.