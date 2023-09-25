Atılan adımlar sonrası güzel haberi TCMB Başkanı Erkan paylaştı: Yatırımcılar rotayı TL'ye çevirdi

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Ekonomi yönetiminin peş peşe hayata geçirdiği düzenlemeler yabancı yatırımcılar tarafından da yakından takip edilirken yatırım portföylerinde Türk lirası payları da hızla artıyor.
İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu Toplantısı açılış konuşmasında konuşan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan güzel haberi paylaştı.
Türk Lirası varlıkların payı artıyor
Son dönemdeki düzenlemeler ile Türk lirası mevduat payının arttırılmasının hedeflendiğine vurgu yapan Erkan, öncü göstergelerin ise yerli ve yabancı yatırımcıların portföylerindeki Türk lirası varlıkların payını artırmaya başladığına işaret ettiğine işaret etti.