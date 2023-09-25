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Ekonomi

Atılan adımlar sonrası güzel haberi TCMB Başkanı Erkan paylaştı: Yatırımcılar rotayı TL'ye çevirdi

Türk lirası mevduat payının arttırılmasını hedefleyen düzenlemeler sonrası yatırımcılar rotayı yeniden Türk Lirası'na çevirdi. Öncü göstergelerin yerli ve yabancı yatırımcıların portföylerindeki Türk lirası varlıkların payını artırmaya başladığına işaret ettiğine dikkat çeken Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, ''Türk Lirası varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi arttırmaya kararlıyız'' mesajını verdi.

Kenan Biter
10:48 . 25/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Ekonomi yönetiminin peş peşe hayata geçirdiği düzenlemeler yabancı yatırımcılar tarafından da yakından takip edilirken yatırım portföylerinde Türk lirası payları da hızla artıyor.


İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu Toplantısı açılış konuşmasında konuşan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan güzel haberi paylaştı.



Türk Lirası varlıkların payı artıyor


Son dönemdeki düzenlemeler ile Türk lirası mevduat payının arttırılmasının hedeflendiğine vurgu yapan Erkan, öncü göstergelerin ise yerli ve yabancı yatırımcıların portföylerindeki Türk lirası varlıkların payını artırmaya başladığına işaret ettiğine işaret etti.


''2024 yılında dezenflasyonu tesis etmeye yönelik yol haritamızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz'' diyen Erkan, ''Türk Lirası varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi arttırmaya kararlıyız'' mesajını verdi.





#Türk lirası
#Hafize Gaye Erkan
#Türk lirası mevduat
#Yatırım
#Merkez Bankası
#Kenan Biter
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