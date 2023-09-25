Atılan adımlar sonrası güzel haberi TCMB Başkanı Erkan paylaştı: Yatırımcılar rotayı TL'ye çevirdi

Borsa İstanbul'un açılış seansının işleyişi ile ilgili yeni kararlar bugün devreye giriyor. Yeni düzenlemeler kapsamında pay piyasasında, paylarda açılış seansının emir toplama aşamasının son 5 dakikası hariç olmak üzere emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilecek.