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Ekonomi

Atıştırmalık üretimi için gün sayıyor

Unlu mamuller üretimi için Ar-Ge çalışmalarında sona gelen Söke Un, ürünleri 2024’ün ilk yarısında raflardaki yerini alacak. Söke Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, yurt dışında büyüme stratejileri kapsamında ABD’nin organik gıda devi Rudi's’in yüzde 12,6’sını satın almak üzere anlaşmaya vardıklarını da söyledi.

Orhan Orhun Ünal
04:00 . 10/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Eren Günhan Ulusoy.

Eren Günhan Ulusoy.

Un sektörünün perakendedeki markası Söke Un, unlu mamul üretimindeki Ar-Ge faaliyetlerini tamamladı. 2024’te market rafları ve farklı zincir kahve markalarında yerini almak için gün sayan ürünler içinde kurabiye öne çıkıyor. Atıştırmalık gıda üretimi konusunda detaylı bir araştırma çalışması sürdürdüklerini belirten Söke Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, “2024'ün ilk yarısında Söke kurabiyelerle unlu mamuller sektörüne adım atarak unlu mamuller sektöründe faaliyetlerimizi sürdürmek istiyoruz” diye konuştu.

ABD’Lİ GIDA DEVİNE YATIRIM

Ulusoy, yeni markanın market rafları yanında zincir kahve markalarıyla yapılacak olası anlaşmalarla genişleyebileceği bilgisini verdi. Şirketin yurt dışı yatırımları hakkında bilgi veren Ulusoy, ABD'nin önde gelen gıda sertifikalarına sahip Rudi's'in yüzde 12,65'ini satın almak üzere anlaşmaya vardıklarını açıkladı. ABD'de 1976'da kurulan Rudi's, organik ekmekler ve çörekler alanında önde gelen şirketler arasında yer alıyor. Söke, Rudi's ile glutensiz pazarını büyütmeyi hedefliyor.

UN İHRACATINDA REKOR BEKLENTİSİ

Aynı zamanda Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı da olan Ulusoy, “Türkiye’de buğday üretimi 2022/23 döneminde bir önceki döneme göre 2 milyon ton artış göstererek 21 milyon tona ulaşırken, tüketim ise 2019/20 dönemi itibariyle aynı yani 23 milyon ton olarak devam ediyor” dedi. Ulusoy, Türkiye’nin 9 yıldır un ihracat şampiyonu olduğuna dikkat çekerek tahıl koridorunun devamını istediklerini belirtti. Ulusoy, “Türkiye coğrafi konumu itibariyle kolay hammadde tedarik edebilmesinin yanı sıra Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi buğday yetiştirmeye uygun olmayan bölgelere ihracat yapabiliyor. Türkiye, 2022 yılını 3 milyon 40 bin ton un ihracatıyla kapattı ve 2023 yılını 3 milyon 600 bin ton ihracatla kapatmaya hazırlanıyor. Bu da 1 milyar 500 milyon dolarlık bir ihracat başarısı demek” açıklamalarında bulundu.

İLK 6 AYDA 1,9 MİLYAR TL SATIŞ HASILATI

Aydın’ın Söke ilçesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Ulusoy, bu yılın ilk yarısında 1 milyar 911 milyon TL'lik satış hasılatı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 101'lik bir artış oldu. Net kârımız da 30 Haziran itibarıyla 176 milyon TL olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

ENERJİSİNİ GÜNEŞTEN SAĞLAYACAK

Konya'nın Ilgın ilçesine 105 dönümlük araziye 11 bin kW'lik kurulu güce sahip bir güneş enerjisi santrali kurdukları bilgisini veren Eren Günhan Ulusoy şunları söyledi: “Böylece Söke'nin yıllık 16 milyon kWh'lik enerji ihtiyacını karşılayacağız. Bunun dışında çocuklarımızın sağlıklı oyuncaklarla buluşabilmesi, onların yaratıcılığını ve hayal gücünü desteklemek adına Gen Oyuncak'ın yüzde 60'ını satın aldık. Türkiye'nin ilk CE belgeli, ISO Gıda Güvenliği Sertifikalı EN-71 Standartlarına uygun kimyasal içermeyen el yapımı oyun hamuru olma özelliğine sahip Gen Oyun Hamuru, buğday unundan yapılıyor."





#Üretim
#Ekonomi
#Un Sektörü
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