Atıştırmalık üretimi için gün sayıyor

Aynı zamanda Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı da olan Ulusoy, “Türkiye’de buğday üretimi 2022/23 döneminde bir önceki döneme göre 2 milyon ton artış göstererek 21 milyon tona ulaşırken, tüketim ise 2019/20 dönemi itibariyle aynı yani 23 milyon ton olarak devam ediyor” dedi. Ulusoy, Türkiye’nin 9 yıldır un ihracat şampiyonu olduğuna dikkat çekerek tahıl koridorunun devamını istediklerini belirtti. Ulusoy, “Türkiye coğrafi konumu itibariyle kolay hammadde tedarik edebilmesinin yanı sıra Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi buğday yetiştirmeye uygun olmayan bölgelere ihracat yapabiliyor. Türkiye, 2022 yılını 3 milyon 40 bin ton un ihracatıyla kapattı ve 2023 yılını 3 milyon 600 bin ton ihracatla kapatmaya hazırlanıyor. Bu da 1 milyar 500 milyon dolarlık bir ihracat başarısı demek” açıklamalarında bulundu.