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Ekonomi ATO Başkanı Barandan kapanma desteği talebi
İŞ DÜNYASI

ATO Başkanı Baran'dan 'kapanma desteği' talebi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, pandeminin başından bu yana yaşanan sürece bakıldığında pandemiyle mücadelede kapanmaların yükünün hizmet sektörünün omuzlarında olduğunu belirterek, “İşletmeler pandemiyle mücadele sürecinin başlangıcında temin ettikleri kredilerin geri ödemelerinde, devlete karşı ertelenen yükümlülükleri yerine getirmede sorun yaşıyor. Bu işletmelerimizin desteğe ihtiyaçları devam ediyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ATO Başkanı Barandan kapanma desteği talebi
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran açıklama yaptı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran yazılı bir açıklama yaparak, pandemi nedeniyle kapanmak zorunda kalan işletmelerin ayakta kalabilmesi için yeni desteklere ihtiyacı olduğunu söyledi. Bir yılı aşkın süredir pandemi ile mücadele edildiğini hatırlatan Baran, “Pandemi sürecinde aktif olarak çalışanlarla, kapanmak zorunda kalan işletmelerimiz arasında ekonomik dengesizlikler oluştu. Bu durum psikolojik sonuçlar doğuran sosyal bir yara halini almadan yeniden denge sağlanmalıdır.” dedi.

Baran, hükümetin basit usulde vergi mükellefi olan işletmelere sağladığı kira ve gelir kaybı desteğinin kapsamının genişletilmesi gerektiğine dikkat çekerek tam kapanma döneminde faaliyetlerini sürdüremeyecek işletmelere nakdi yardım desteği verilmesi gerektiğini de kaydetti.

UZUN VADELİ, DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ TALEBİ

Pandeminin başlangıcında finansman ihtiyaçlarını gidermek için işletmelerin kredi kullandığını hatırlatan Baran, geri ödemelerinde sorun yaşanan krediler için yeniden yapılandırma imkânı getirilirken, özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelere uzun vadeli, belirli bir süre geri ödemesiz ve düşük faizli yeni destek paketleri sunulması gerektiğini ifade etti.

VADESİ GELEN ÇEK VE SENET ÖDEMELERİNİN ERTELENMESİ

Tam kapanma sürecinde işletmelerin kapalı, bankaların açık olacağını kaydeden Baran, vadesi gelen çek ve senetlerin ödemelerinin Bayram sonrasına ertelenmesi konusuna dikkat çekti.

“YEMEK SİPARİŞ SİTELERİ KOMİSYON ORANLARI DÜŞÜRÜLMELİ”

Baran, pandemi sürecinde paket servis ile ayakta kalmaya çalışan restoran, kafe ve lokanta gibi işletmelerin yemek sipariş sitelerine ödedikleri komisyonların da düşürülmesi gerektiğini söyledi. Baran, ciro kaybı yaşayan işletmelerin elektrik, su ve doğalgaz gibi sabit giderlerini ödemekte bile zorlandığını belirterek, bu konunun da destek kapsamına alınabileceğini ifade etti.

Ekonominin bir bütün olduğuna dikkat çeken Baran devlet desteklerinde esnaf ve tacir ayrımının ticari hayatın gereklerine uygun düşmediğini de dile getirdi.

Baran zincir marketlerin pazar günü faaliyetlerini sürdürmeyecek olmasının olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, kapanma döneminde gıda dışı ürün satılmamasının sağlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

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