Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi şubatta geriledi: Piyasa beklentilerinin altında kaldı

14:2126/02/2026, Perşembe
AA
Avro Bölgesi ekonomik güven endeksi, şubat ayında piyasa beklentilerinin altında kalarak aylık 1 puan düşüşle 98,3’e geriledi. Avrupa Birliği Komisyonu’nun iş ve tüketici anketine göre endeksteki düşüş, özellikle hizmet ve inşaat sektörlerindeki güven kaybından kaynaklandı.

Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi şubatta aylık bazda 1 puan düşüşle 98,3'e indi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, şubat ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre hem AB'de hem de Avro Bölgesi’nde ekonomik güven endeksi şubatta aylık bazda 1 puan azalarak 98,3 puan oldu.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde endeksin 99,8 puana çıkacağı yönündeydi. Açıklanan verinin, beklentilerden düşük gerçekleşmesi dikkati çekti.

Endeksteki düşüş büyük ölçüde hizmet ve inşaat sektörlerindeki güvenin azalmasından kaynaklandı.

Avro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi ise şubatta eksi 12,4'ten eksi 12,2’ye yükseldi.

AB’de ocakta eksi 11,7 seviyesindeki endeks, şubat ayında değişmedi.



