450 milyar dolarlık darbe: İngiltere’den Rusya’ya tarihin en büyük yaptırım paketi

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın dördüncü yılında duyurulan yaptırımların, bu dönemde Rusya'ya karşı hazırlanan en büyük yaptırım paketi olduğu bildirildi.

Bugüne kadar uluslararası yaptırımların Rusya'yı 450 milyar dolardan fazla zarara uğrattığı belirtilen açıklamada, ‘gölge filo operatörü 2Rivers'ın’ petrol ağındaki 175 şirketin ve 48 petrol tankerinin yaptırımlara tabi tutulduğu kaydedildi.

Aralarında Rus insansız hava araçları, parça ve teknoloji sağlayan uluslararası tedarikçiler de dahil 49 kuruluş ve kişinin yanı sıra Rusya'nın sıvılaştırılmış doğal gaz sektörünün hedef alındığı vurgulanan açıklamada, Rusya'nın sınır ötesi ödemelerini işleyen 9 bankanın da yaptırım paketine dahil edildiği aktarıldı.

İngiltere’nin, Rusya'ya yönelik farklı alanlarda yaklaşık 300 yeni yaptırımı içeren paketi onayladığı ifade edildi.







