Dünya İngiltere Rusya saldırılarda yavaşlayacak
AVRUPA

İngiltere: Rusya saldırılarda yavaşlayacak

İngiltere Savunma Bakanlığı, dün akşam itibariyle yayınladığı savunma istihbaratı raporunda, Rusya’nın Ukrayna’da askeri personel kaybı verdiği ve Ukrayna direnişi karşısında saldırı operasyonlarında yavaşlayacağı belirtildi.

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Haber Merkezi DHA
İngiltere: Rusya saldırılarda yavaşlayacak
İngiltere Rusya'nın saldırılarının yavaşlayacağını iddia etti.

Savunma Bakanlığı günlük istihbarat raporunda “Rusya, Ukrayna'daki personel kayıplarını desteklemek ve yerine koymak için giderek daha fazla ek birlik sağlamaya çalışıyor. Bu kayıpların bir sonucu olarak, Rusya'nın Ukrayna'nın sürekli direnişi karşısında saldırı operasyonları yürütmekte zorlanması muhtemeldir” ifadelerini kullandı.

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Devam eden personel kayıpları nedeniyle Rusya'nın işgal ettiği toprakları elinde tutmasının ve güvenliğini sağlamasının zor olacağı belirtilen raporda, “Rusya, Doğu Askeri Bölgesi, Pasifik Filosu ve Ermenistan gibi uzak bölgelerden güçlerini yeniden konuşlandırıyor. Ayrıca giderek Özel Askeri Şirketler, Suriyeli ve diğer paralı askerler gibi düzensiz kaynaklardan yararlanmaya çalışıyor” denildi.

Rus tehlikesine karşı harekete geçtiler: Japonya ve ABD'den dikkat çeken hamle
FOTOĞRAF 18
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Rusya ve Çin’in bölgede artan askeri varlığı ve Kuzey Kore tehlikesi nedeniyle zorlu bir güvenlik ortamı ile karşı karşıya olan Japonya, ABD ile birlikte hava indirme ve muharebe ortak askeri tatbikatı düzenledi.
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Japonya’nın Amfibi Hızlı İntikal Birliği’nden 400 asker ve Okinawa adasında konuşlu 600 ABD deniz piyadesinin uzak Japon adalarına yönelik düşman işgali senaryosu altında dün gerçekleştirdiği tatbikatın Fuji Dağı yakınlarında Shizuoka eyaletinde yapıldığı açıklandı.
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Osprey hava araçları ve M777 gibi topçu silahlarının da kullanıldığı tatbikatın, Ukrayna işgali ile gündeme gelen Rusya’nın geçtiğimiz hafta Japonya’nın üzerinde hak iddia ettiği Kuril Adaları’nda hava savunma tatbikatı düzenlenmesinin ardından gelmesi dikkat çekti.
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Öte yandan dünkü tatbikatın, ABD ve Japonya’nın caydırıcılık ve müdahale yeteneklerini güçlendirmek üzere yapılan üç haftalık bir ortak tatbikatın parçası olduğu öğrenildi.
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Japonya ve ABD birlikleri, Japon adalarına yönelik bir işgal girişimi senaryosu altında hava indirme ve muharebe ortak askeri tatbikatı düzenledi.
Title
Japonya ve ABD birlikleri, Japon adalarına yönelik bir işgal girişimi senaryosu altında hava indirme ve muharebe ortak askeri tatbikatı düzenledi.
Title
Japonya ve ABD birlikleri, Japon adalarına yönelik bir işgal girişimi senaryosu altında hava indirme ve muharebe ortak askeri tatbikatı düzenledi.
Title
Japonya ve ABD birlikleri, Japon adalarına yönelik bir işgal girişimi senaryosu altında hava indirme ve muharebe ortak askeri tatbikatı düzenledi.
Title
Japonya ve ABD birlikleri, Japon adalarına yönelik bir işgal girişimi senaryosu altında hava indirme ve muharebe ortak askeri tatbikatı düzenledi.
Title
Japonya ve ABD birlikleri, Japon adalarına yönelik bir işgal girişimi senaryosu altında hava indirme ve muharebe ortak askeri tatbikatı düzenledi.
Title
Japonya ve ABD birlikleri, Japon adalarına yönelik bir işgal girişimi senaryosu altında hava indirme ve muharebe ortak askeri tatbikatı düzenledi.
Title
Japonya ve ABD birlikleri, Japon adalarına yönelik bir işgal girişimi senaryosu altında hava indirme ve muharebe ortak askeri tatbikatı düzenledi.
Title
Japonya ve ABD birlikleri, Japon adalarına yönelik bir işgal girişimi senaryosu altında hava indirme ve muharebe ortak askeri tatbikatı düzenledi.
Title
Japonya ve ABD birlikleri, Japon adalarına yönelik bir işgal girişimi senaryosu altında hava indirme ve muharebe ortak askeri tatbikatı düzenledi.
Title
Japonya ve ABD birlikleri, Japon adalarına yönelik bir işgal girişimi senaryosu altında hava indirme ve muharebe ortak askeri tatbikatı düzenledi.
Title
Japonya ve ABD birlikleri, Japon adalarına yönelik bir işgal girişimi senaryosu altında hava indirme ve muharebe ortak askeri tatbikatı düzenledi.
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Title
Rus tehlikesine karşı harekete geçtiler: Japonya ve ABD'den dikkat çeken hamle
Ukrayna işgali ile gündeme gelen Rusya'nın geçtiğimiz hafta Japonya'nın üzerinde hak iddia ettiği Kuril Adaları'nda hava savunma tatbikatı düzenlenmesinin ardından zorlu bir güvenlik ortamı ile karşı karşıya olan Japonya, ABD ile birlikte hava indirme ve muharebe ortak askeri tatbikatı düzenledi.


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