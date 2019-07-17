Avrupa ciddi değil

Akyener şöyle konuştu: “Daha ciddi yaptırımlar ortaya koyma kalkarlarsa bizim de aynı şekilde karşılık vereceğimizi biliyorlar. Aynı şekilde Türkiye Avrupa’ya ve Avrupalı şiketlere yönelik benzer yaptırımlarda bulunursa Avrupa daha çok zarar edecektir. Sadece Avrupa değil, dünya da Türkiye’nin bölgede en güçlü devlet olduğunun farkında. Kendilerine göre bir harita çizip Türkiye’yi denizlerde sınırlandırmaya çalışıyorlar. Türkiye bu kararlı adımlarını sürdürdüğü müddetçe, ilgili ülkelerin ya da bölgedeki diğer aktörlerin hepsi Türkiye’ye gelecektir. Bütün yollar Türkiye’den geçiyor. Türkiye’nin gönlünü razı etmeden, Kuzey Kıbrıs’ın da hakkını vermeden buradaki sahalar geliştirelemez.”

EKONOMİ Oruç Reis de yola çıkıyor