Ekonomi Avrupa ciddi değil
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Avrupa ciddi değil

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, AB kararlarında somut yaptırımların olmadığına dikkat çekerek, “Bu kararlar sanki şımarık Rumların gönlünü alma ve ısrarlarını karşılama mahiyetinde gibi gözüküyor” dedi.

Mesude Demirhan Yeni Şafak
Oğuzhan Akyener
Oğuzhan Akyener

Akyener şöyle konuştu: “Daha ciddi yaptırımlar ortaya koyma kalkarlarsa bizim de aynı şekilde karşılık vereceğimizi biliyorlar. Aynı şekilde Türkiye Avrupa’ya ve Avrupalı şiketlere yönelik benzer yaptırımlarda bulunursa Avrupa daha çok zarar edecektir. Sadece Avrupa değil, dünya da Türkiye’nin bölgede en güçlü devlet olduğunun farkında. Kendilerine göre bir harita çizip Türkiye’yi denizlerde sınırlandırmaya çalışıyorlar. Türkiye bu kararlı adımlarını sürdürdüğü müddetçe, ilgili ülkelerin ya da bölgedeki diğer aktörlerin hepsi Türkiye’ye gelecektir. Bütün yollar Türkiye’den geçiyor. Türkiye’nin gönlünü razı etmeden, Kuzey Kıbrıs’ın da hakkını vermeden buradaki sahalar geliştirelemez.”

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