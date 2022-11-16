​Avrupa ve Asyalı şirketler Türk ortak arayışında.

Yüksek üretim gücü ve jeopolitik avantajı sebebiyle Türkiye, yabancı yatırımcılar için cazibesini koruyor. Birçok farklı sektörde faaliyet gösteren firmalar, Türkiye’deki iş birliklerini geliştirme yarışına girişti. Özellikle ticarette bir süredir uygulanan ‘uzak ülkeler stratejisi’ Türk firmalarına yönelik ‘ortaklık’ taleplerini beraberinde getirdi. Endonezya, Bangladeş ve Malezya gibi ülkelerden birçok firma Türk firmalarıyla iş ortaklıkları kurma talebinde bulunuyor. Türkiye ile ortaklık kurmak isteyen şirketlerin arasında Bangladeş’te faaliyet gösteren ülkenin en büyük yedek parça ve bakım servis ağlarından birine sahip olan şirketler grubu da yer alıyor. Bunun yanı sıra Endonezya menşeili olan, bir sağlık şirketi de Türkiye ile iş yapmak isteyen firmaların arasında bulunuyor. Türk firmaları ile ortaklık talebini ileten şirketler Türkiye’nin Ticaret Müşavirliklerine başvuru yapıyor.

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FARKLI PAZARLARDA ORTAKLIK KURULABİLİR

Yeni kurulacak ortaklıklar sayesinde Endonezya ve Türkiye yeni pazarlarda kendine yer bulma açısından birbirlerinin stratejik konumundan faydalanabilecek. Bunun yanı sıra iki ülke arasında müzakereleri süren kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması imzalandığı takdirde ülkeler kendi aralarında ticareti artırmakla kalmayıp yeni pazarlara da iş ortakları sayesinde girebilecek.

12 AVUSTURYA ŞİRKETİ İŞ BİRLİĞİ İÇİN ANKARA’DA

Enerji alanında da arka arkaya atılan adımlarla birlikte yatırımlar teşvik edilirken, bu alandaki cazip iş sahası yabancı yatırımcının da gözünü Türkiye’ye çevirdi. Avusturya'nın Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı’nda bir araya gelen yeşil teknoloji alanındaki 12 Avusturyalı şirket, iş birliği imkanlarını masaya yatırdı. Toplantıda konuşan Avusturya'nın Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Christian Maier, çevre teknolojileri, enerji verimliliği ve alternatif enerji üretiminin Avusturya'da uzun bir geleneğe sahip olduğunu anlattı.

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YEŞİL TEKNOLOJİLER TÜRKİYE’DE YÜKSELİŞTE

Christian Maier, GreenTech sektörünün Türkiye'de de yükselişte olduğuna dikkat çekerek, “Hidroelektriğe ek olarak son yıllarda güneş, rüzgar, biyokütle ve jeotermal enerjiden elde edilen yenilenebilir enerjilere birçok yatırım yapıldı” dedi. Maier, “Örneğin rüzgar enerjisine çok fazla yatırım gerçekleştirildi ve bu da Türkiye'yi bu alanda en çok yatırım yapan ilk 5 Avrupa ülkesinden biri haline getirdi” ifadesini kullandı.