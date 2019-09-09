Avrupa'nın talebi kapasiteyi arttırdı

Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubunun “seramik sağlık gereçleri dördüncü üretim tesisi”, Bilecik’in Bozüyük ilçesinde törenle açıldı. Türkiye’nin ilk seramik ihracatını yaparak sektöre öncülük eden VitrA, Bozüyük’te tamamladığı ve robotlu sistemlerin kullanıldığı yeni nesil tesis, 500 kişiye de iş olanağı sağlıyor. Yeni seramik sağlık gereçleri tesisinin ilk fazıyla, 250 bin adetlik kapasite artışı sağlanmıştı. Ağırlıklı olarak klozet üretimi yapılan fabrikada ikinci fazın tamamlanmasıyla birlikte Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’nun üretim kapasitesi 1,1 milyon artışla 5,6 milyona ulaştı. Tesis, 250 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirildi. Grup, kapasitenin yükselmesiyle ihracatta da 40 milyon avroluk artış hedefliyor.

CİRONUN %76’SI 75 ÜLKEDEN GELDİ

Törende konuşan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, küresel rekabetteki güçlerini artırmak için faaliyet gösterdikleri her alanda yatırımlara devam ettiklerini bildirdi.Yeni açılan tesisin kendileri için önemine değinen Eczacıbaşı, ‘’Gelirlerimiz içinde en büyük paya sahip olan yapı ürünleri grubumuzda 2014-2018 döneminde 203 milyon avro yatırım yaptık. 2019-2020 dönemi için 103 milyon avroluk yatırım hedefiyle ilerliyoruz. Bu ürünlerimiz Orta Avrupa, Rusya, İskandinavya, Britanya adaları, Kuzey Amerika ve Hindistan başta olmak üzere cirosunun yüzde 76’sını, 75’ten fazla ülkeden elde ediyor” dedi. Eczacıbaşı, yeni nesil bir üretim tesisi oluşturduklarını belirterek, bu yatırımı yapmaya karar vermelerinde yurt dışı pazarlarda büyümelerinin etkili olduğu söyledi.

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Türkiye seramik ihracatında 5. sırada

Türkiye'nin önemli bir seramik ülkesi olduğunu ve dünyada ihracatta 5'inci sırada yer aldığını vurgulayan Bülent Eczacıbaşı, faaliyetleri hakkında şunları söyledi:" Sektörümüzün ihracattaki katma değer oranı yüzde 82 ile rekor bir seviyede. Her 100 dolarlık seramik ihracatının 82 doları ülkemizde kalıyor. Biz de Vitra markamızın 60 yılı aşkın deneyimiyle Avrupa'da lider sektörler arasında yer alıyoruz, ülkemizin toplam seramik ihracatının yüzde 50'sinden fazlasını gerçekleştiriyoruz."

Öncelik kadının işgücüne katılımı

Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Başkanı Ali Aköz ise “Yeni tesiste, önce insan felsefemizle, her zaman olduğu gibi iş sağlığı ve güvenliğini ön planda tuttuk. Burada kullandığımız robotlu sistemlerle, en yeni teknolojiden faydalanarak, hem verimlilik artışı elde ettik, hem de çalışanlarımız için daha konforlu bir çalışma ortamı oluşturduk. Eczacıbaşı Topluluğu’ndan aldığımız değerlerle, kadınların iş gücüne katılımına özel bir önem veriyoruz. Yeni tesisimizle, kadın çalışanlarımızın sayısını da yükselttik” diye konuştu.