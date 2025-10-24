Avrupa’yı Türkiye ısıtacak

Enerji geçişinde Türkiye, fiziksel altyapı üstünlüğüyle Avrupa’nın en güçlü adayı konumunda. Bugün ülkede, 5 LNG terminali, 7 uluslararası boru hattı, 30 milyon ton yıllık gazlaştırma kapasitesi, yeraltı depolarında 5,8 milyar m2 saklama kapasitesi bulunuyor. Bu ağ sayesinde Türkiye, yılda 75 milyar metreküpe kadar doğal gazı taşıyabiliyor. Ayrıca Karadeniz Sakarya Gaz Sahası’ndan üretimi artan yerli gaz da sisteme entegre edilerek ithalat yükünü hafifletiyor.