Bakan Kurum'dan sosyal konut paylaşımı: Devletimiz 500 bin yuva için hazır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), bugüne kadar sosyal konut projeleriyle 5 milyondan fazla vatandaşa güvenli barınma imkanı sundu. 50 Bin Sosyal Konut, 100 Bin Sosyal Konut, “250 Bin Sosyal Konut Projesi/ İlk Evim, İlk Evim Arsa/ İlk Evim İş Yeri” projelerinin de arasında olduğu kampanyalarla Türkiye genelinde bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildi. 280 bin sosyal konutun inşası ise devam ediyor. Ankara’nın Sincan ilçesi, Saraycık Mahallesi’nde de bu sosyal konut projeleri kapsamında yeni yaşam alanları kuruldu.













BAKAN KURUM: DEVLETİMİZ 500 BİN YUVA İÇİN HAZIR





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önceki sosyal konut projeleri kapsamında Saraycık Mahallesi’nde ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, Ziyattin Karakaş’ın “500.000 fevkalade bir şey…” sözlerini alıntılayarak, “Sosyal konutlarımızı en güzel içinde oturan vatandaşlarımız anlatıyor. Bir yuvaya kavuşmanın ne demek olduğunu bu sevinç gözyaşları ifade ediyor. Ziyattin abimiz çok güzel söyledi; “Hepimizin sevinmesi lazım.” Evet sevinmeliyiz, devletimiz 500.000 yuva için hazır” dedi.





“VATANDAŞA SAHİP ÇIKMA PROJESİ”





Daha önceki sosyal konut projesi kapsamında evine kavuşan Ziyattin Karakaş, vatandaşların merakla 500 bin konutluk yeni sosyal konut projesini beklediğini dile getirdi: Gençler çok seviniyor. Benim torunum dahi seviniyor. ‘Dede, ben de başvuracağım’ diyor. Demek ki çok mutlu olmuş. Yani bir genç çocuk ona seviniyorsa, vicdan sahibi olan herkesin sevinmesi lazım. 500 bin konut da az bir şey değil. İlçelere verilecek, merkezlere verilecek fevkalade bir şey. Bu büyük bir devlet hizmetidir. TOKİ’nin yaptığı şeyler dört dörtlüktür. Vatandaşına sahip çıkma, vatandaşını sokakta bırakmama projesidir. Keşke 500 bin değil 1 milyon konut yapsalar.









“AĞLAYA AĞLAYA, KOŞA KOŞA GELDİM”





Ev sahiplerinden 2 çocuk annesi Nuran Karaca, hayal ettiğinden çok daha güzel bir evle karşılaştığını belirterek, “Belki de evi en çok bekleyen bendim. Çünkü ağlaya ağlaya, koşa koşa geldim ben bu eve. Gerçekten bu kadar güzel beklemiyordum. Bu kadar güzel, temiz ve düzenli olabileceğini düşünemedim. Ağaçlandırma yaptılar, o kadar güzel ki. O ağaçlar büyüyünce yemyeşil olacak orası. Planlamasına bayıldım, çok güzel olmuş. Bir huzur kenti diyebilirim aslında” ifadelerini kullandı.





“HEM PEŞİNAT YÜKSEK DEĞİL HEM DE ÖDEME SÜRESİ UZUN”





Diğer bir ev sahibi emekli Mustafa Boyalıca ise “Peşinatı da yüksek değil. Ödeme süresi çok uzun. 15-20 seneye yayıyorlar. O yönden dışarıda mümkün değil, ev sahibi olamazdık” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği 500 bin sosyal konut projesinin çok avantajlı olduğunu da kaydeden Boyalıca, “Emeklileri, şehit ailelerini, gazi ailelerini, gençleri, yeni evlenecekleri, üç çocuğu olanları ayrı tutmuşlar. TOKİ’den çıksa da ev sahibi olsak diyen ve bekleyen çok insan var” diye konuştu.





Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut seferberliği olacak “Yüzyılın Konut Projesi” ile 81 ilde 500 bin sosyal konut daha inşa edilecek ve vatandaşlar çok daha uygun fiyatlarla ev sahibi olabilecek.











