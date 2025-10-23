Çin ve ABD ticaret müzakerelerini Malezya'da gerçekleştirecek

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng’in, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile görüntülü görüşme gerçekleştirdiği ve her iki tarafın da en kısa zamanda yeni tur ticaret müzakereleri düzenlemeyi kararlaştırdığı belirtildi.