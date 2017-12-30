Avukata danışmanın saati 300 lira

2018 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne göre miktarı 5.000,00 TL’ye kadar olan arabuluculuk faaliyetlerinde avukatlık ücreti, 600,00 TL. olarak belirlendi.

Bunun dışında avukata büroda sözlü danışma için bir saate kadar 300 lira, takip eden her saat için 175 lira, çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma bir saate kadar 600 lira, yazılı danışma için 600 lira, kira sözleşmesi hazırlama için 580 lira, icra dairelerinde yapılan takipler için avukatlara 360 lira ödenecek.

EKONOMİ Arabulucu 3 saat için 140 lira alacak

EKONOMİ Muhasebecilerin ücret tarifeleri belirlendi

EKONOMİ İşte 2018 AGİ rakamları