Ayakkabıda kriz derinleşiyor

AYSAD Başkanı Sait Salıcı, sektörün bu krizden çıkması için 4 ana başlık altında bir eylem planı sundu. Salıcı, ilk olarak, ithal ikamesi yaratacak yatırımların ve yerli üretim teşviklerinin hızla devreye alınması gerektiğini belirtti. İkinci olarak, “İthalat Baskısına Karşı Rekabet Gücü” planı kapsamında gümrük vergilerinin etkinliğinin artırılması ve yanıltıcı menşe beyanlarının önlenmesi çağrısı yaptı. Üçüncü olarak, sektörel dayanışmanın önemine değinerek STK’lar arası iş birliği ve ortak akıl vurgusu yaptı. Son olarak, AYSAF Fuarı’nı “kurtuluş köprüsü” olarak tanımlayan Salıcı, fuarın yerli üreticiyle küresel alıcıları buluşturacağını ve ihracatın yeniden canlanmasında kritik rol oynayacağını ifade etti.