​Ayçiçeği üreticisinden vatandaşa rahat olun mesajı: Yağda asla kıtlık yaşanmaz

Ayçiçeği yağında oluşturulmak istenen ‘kıtlık’ algısına haziranda ilk hasada hazırlanan üreticiler tepki gösterirken manipülasyonun etkisiyle telaşlanan vatandaşa da “Yağda asla kıtlık yaşanmaz” güvencesi verdi.

Ukrayna savaşı nedeniyle ayçiçeği yağı üzerinde başlatılan oyunlara ilk yalanlama Tarım ve Orman Bakanlığından gelmiş, Bakan Vahit Kirişci, yağda herhangi bir stok sorunu olmadığını açıklamıştı.

Kirişci dün de ayçiçeği yağı üretimi ve ithalatı ile alakalı Toprak Mahsulleri Ofisi, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği gibi kurum-kuruluşların yöneticilerinin olduğu bir gruptan brifing aldı.

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FİYAT BASKISINA ÇÖZÜM

Yapılan sunumlarda Türkiye’nin ayçiçeği yağında herhangi bir arz ve stok sıkıntısı bulunmadığı aksine bu yıl ayçiçeği üretiminin tüm zamanların rekorunu kırmaya hazırlandığı bilgisi verildi. Bakanlıkta birkaç gün sürecek olan çalışmaların ardından fiyatların üzerinde oluşan baskının düşürülmesi için yapılacak çalışmaların yol haritası da belirlenerek kamuoyuna açıklanacak.

STK’LAR UYARILDI

Öte yandan Türkiye’nin çok az bir yağ stoku kaldığını ileri süren, bu yolla piyasada ve vatandaşta panik havası oluşturan ilgili sivil toplum örgütlerinin uyarıldığı, açıklamalarına özen göstermeleri istendiği öğrenildi. Bakanlık oluşturulmak istenen panik havasını dağıtmak için adım atarken ayçiçeği üreticilerinden gelen açıklamalarda vatandaşın yüreğine su serpti. Türkiye’nin gıda ambarı olan Çukurova’da ayçiçeği ekimi ilk olarak bu ay içinde başlayacak. Adana Yüreğir’e bağlı Belören köyünde ayçiçeği üretim, yapan çiftçiler Yeni Şafak’a ekim ve üretimdeki son durumu anlattı.

Vehbi Malgir

Çiftçi Vehbi Malgir da “Halkın evine ayçiçeği yağı depolamasına hiç gerek yok. Geçmiş dönemlerde mazot, şeker, un bulunmamıştı. Şu an öyle bir sorun yok. Vatandaş telaşlanmasın” şeklinde konuştu.

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Hüseyin Dilbaz

BU OYUNU DAHA ÖNCE GÖRDÜK

Çiftçi Hüseyin Dilbaz ise , ayçiçeği yağına hücum eden vatandaşları sağduyuya davet ederek, “Çiftçi her şeyin farkında, bu milleti aç bırakmayız. Her karış toprağı ekip, biçeriz. Kıtlık yaşanmaz. Oluşturulan bu algıyı yıllar önce 70’li yıllarda da yaptılar. Yağı, şekeri saklayıp hükümete zarar verdiler, fiyatları yükselttiler. Oynanan oyunlar bugün yine oynanıyor. Bunlar ‘Hükümeti nasıl deviririz’ diye yapılan planlardır. Vatandaş bu galeyana, oyunlara gelmesin” ifadelerini kullandı.

Eşref Şimşek

GÖRÜNTÜLERE ŞAŞIRIYORUZ

Kendi bölgelerinde 5 bin dönüme ayçiçeği ekileceğini dile getiren Dilbaz, “Belki de daha fazla alana ekilir. Tohumlarda da bir sıkıntı yok, bol tohumumuz var. Bu ay ayçiçeği ekimini yapacağız ve temmuz-ağustos gibi de ilk hasadımızı yapacağız” diye konuştu Ayçiçeği çiftçisi Eşref Şimşek ise “Ayçiçeği yağında sıkıntı yok. Bu market görüntülerine şaşırıyoruz. Ayçiçeği ekimi ve üretiminde de sorun yok. Bu algı sanki stokçuların işi gibi geliyor. Vatandaş, ayçiçeğinde bir mağduriyet yaşamayacak” ifadesini kullandı.

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