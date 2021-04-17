Aydem Yenilenebilir Enerji borsaya açılıyor: Halka arz 'enerjisi'

Aydem Enerji’nin yenilenebilir alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji halka arz ediliyor. Şirketin talep toplama süreci 19 Nisan Pazartesi günü başlayacak ve 22 Nisan Perşembe sona erecek. Basın toplantısında konuşan Halka arza ilişkin düzenlenen toplantıda konuşan Aydem Enerji CEO’su ve Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İdris Küpeli, “Türkiye’nin yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan üretim yapan en büyük şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji’nin halka arzı, hem şirketimiz hem de ülkemiz adına çok büyük bir önem taşıyor. Son 3 yılın en büyük halka arzı olacak bu işlemden, 1 milyar TL’lik gelir bekliyoruz” dedi.

YATIRIMCI İÇİN GÜVENLİ LİMAN

Aydem Yenilenebilir Enerji’nin ülke geneline yayılan 25 genç ve modern yenilenebilir enerji santrali bulunduğunu ifade eden Küpeli, 1.020 megavatt kurulu güçle, yıllık 3,2 Teravatt/Saat lisanslı üretim kapasitesine sahip olduklarını aktardı. Gerçekleşecek olan halka arzın yatırımcı açısından cazip bir yatırım fırsatı anlamı taşıdığını ifade eden İdris Küpeli, potansiyel yatırımcılar için güvenli bir liman olduklarını belirtti. Küpeli, yatırım iştahının yeniden oluştuğu bir süreçte olunduğunu vurgularken, “Halka arz için uygun bir dönemde olduğumuzu düşünüyoruz. Halka arzımızda hisse başı fiyat aralığı 8,50-9,90 TL olarak belirlendi. Halka arzın büyüklüğü ek pay satışı ile birlikte toplamda 1,1 milyar TL - 1,3 milyar TL aralığında; halka açıklık oranı da ek pay satışı ile birlikte toplam yüzde 18,44 olacak” ifadelerini kullandı.

REKLAM

İdris Küpeli

HİBRİT PROJELERLE VERİMLİLİK ARTACAK

Şirket olarak 2021'de halka arzın yanında hibrit projeleri de odaklarına aldıklarını belirten İdris Küpeli, bu yıl hibrit santrallerde öncü adımlar atılacağı bilgisini verdi. Küpeli, şöyle devam etti: "Yatırımlarının önemli bölümünü tamamladığımız hibrit santrallerde yağış az olduğunda GES’ten, güneş az olduğunda da HES’ten üretim gerçekleştirerek mevsim koşullarının etkisini düşüreceğiz. Bu sayede, santrallerimizin daha verimli kullanılmasını ve elektrik üretimlerinin artmasını sağlayacağız. Hedefimiz; 5 yılda portföyümüzü iki katına çıkararak 2.000 megavata ulaşmak."