Aydınlı 50 yeni mağaza açacak

Ocak 2017’den beri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyumluğunda yönetilen ve 12 şirketiyle tekstil ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren grubun Vizyon Toplantıları'nın beşincisi TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ve Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Safa'nın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

GÜLAL: BÜYÜMEYE DEVAM

Grup bünyesindeki markaların 2019 yılı performansı ile 2020 yatırım ve büyüme stratejilerinin paylaşıldığı toplantıda konuşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, “Bu şirket bize emanet. Basiretli tüccar gibi yönetiyoruz. Ekonominin içinde tutuyoruz ve istihdam sağlıyoruz” dedi. Gülal, Aydınlı Grup'un gösterdiği yüksek performansla, 2019'da da büyük bir başarıya imza attığını belirterek, “Paylaşılan rakamlar, Aydınlı Grup'un sektör ortalamasının üzerinde bir büyüme gösterdiğini gözler önüne serdi” dedi.

CİROSU ÜÇ YILDA YÜZDE 125 ARTTI

Ekonomik anlamda küresel çapta zor bir yılı geride bıraktıklarını belirten Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Safa ise “Gerek devletimizin aldığı önlemler ve bu konudaki kararlı tutumu, gerekse de bizim şirket bünyesinde gerçekleştirdiğimiz organizasyonel iyileştirmelerle başarılı ticari sonuçlara ulaşmayı başardık” dedi. Şirketin geçen yılki cirosuna ilişkin bilgiler de paylaşan Safa, şunları kaydetti: “2019 sonunda tüm satış kanallarımızda toplam 2 milyar 536 milyon TL ciro gerçekleştirdik. Grubu devraldığımız 2017 başından bu yana gerçekleşen ciro artışı ise yüzde 125'i buluyor.” Safa, grubun 2020 ciro hedefinin ise yüzde 30 büyüme gerçekleştirmek ve 3 milyar 300 milyon TL'yi yakalamak olduğuna işaret etti.

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ONLİNE PAZARDA İDDİALI HEDEF

Onlinedeki artışın 2016'ya kıyasla yüzde 320 olduğunu da vurgulayan Safa, “2020'de bu alanda yüzde 80 büyüme öngördük” dedi. Son 3 yılda 186 yeni mağaza açtıklarını, 355'i yurt içi 304 tanesi yurt dışı olmak üzere 2019 yıl sonu itibariyle toplamda 659 mağazaya ulaştıklarını belirten Safa, 2020 yılında 55 yeni mağaza açarak toplam mağaza sayılarını 714'e çıkaracaklarını aktardı.

BU ŞİRKETLER MİLLETE DÖNECEK

Erciyes Anadolu Holding, Koza Altın, Naksan ve Aydınlı gruplarının Hazine’ye devri için kararlar verildiğini hatırlatan TMSF Başkanı, “Bu şirketler için müsadere kararı verildi. Tabii bu kararlar kesinleşmediği ve hukuki süreçleri devam ediyor. İnşallah 2020 içerisinde özellikle büyük grupların müsadere kararının Yargıtay tarafından onanmasını bekliyoruz. Bu şirketler millete dönecek” diye konuştu.

PKK FETÖ BİRLİKTE SALDIRIYOR

Dumankaya'nın Sancaktepe Mozaik projelerini tamamlamak üzere başladıklarını belirten Gülal, şunları kaydetti: “Bu işi üstlenen Alman grubun başına gelmeyen kalmadı. PKK Almanya'daki ofislerini bastı. Dumankaya ailesinin oradaki mensupları bunları tehdit ettiler. En son geçen hafta itibarıyla bir araya geldik ve inşallah o iki projeyi tamamlayacaklar, yüzde 90-95 seviyesine geldi.”





İSTİHDAMIMIZ 40 BİNİN ÜZERİNDE

Toplantıda soruları da cevaplandıran TMSF Başkanı Muhittin Gülal, “Şu an itibarıyla TMSF kayyumluğunda yönetilen 807 şirketimiz var. Bunların aktif büyüklüğü 60,3 milyar lira, öz kaynak büyüklüğü de 25,9 milyar lira seviyesinde. Hemen hemen 10 milyar dolarlık bir aktif büyüklüğe sahip bir yapıya vaziyet ediyoruz. İstihdam sayımız da 40 bin 669” dedi.



