Aylık 560 lira ve üstünde kira alan vergi ödeyecek

Türkiye genelinde konut edinimi artıyor. Birden fazla gayrimenkulü olanların elde ettiği kira gelirleri de vergiye tabi. 2020 gelir vergisi mükellefi için beyanname süresi 1 mart 2021 itibariyle başladı ve 31 Mart tarihine kadar devam edecek. Yaklaşık 4 buçuk milyondan fazla kişi elde ettiği gelir için beyanname verecek. Ticari ve zirai faaliyette bulunan, avukatlık gibi menkul sermaye geliri elde eden, araç kira geliri dahil gayrimenkul sermaye geliri elde edenler ile değer artış kazancı elde edenler ve gerçek kişi mükellefler vergi beyanı yapmak zorunda olacak. 31 Mart’a kadar beyannamesini vermeyen ev sahibi, cezayla karşılaşacak.

AYLIK SINIR 550 LİRA

2020 yılına ilişkin konut kira geliri yıllık 6 bin 600 lira ve daha az olanlar beyanname vermeyecek. Bu da aylık 550 lira kira olarak hesaplanıyor. Yani kira geliriniz aylık 550 lira veya altındaysa beyanname düzenlemeyeceksiniz, üzerinde ise beyanname vereceksiniz. En düşük vergi 560 lira aylık kiradan hesaplandığında 115,20 lira olacak. Burada da gerçek gider ve götürü gider ayrımı bulunuyor. Yani yıl içinde götürü seçeneğini seçtiğinizde ve yıllık 2 bin lira demirbaş ödemesi yapıldığında da beyanname düzenlemeye gerek kalmıyor. Birden fazla kiralık dairesi olanlar ise tüm kira gelirlerinin toplamı üzerinden 6 bin 600 liralık istisna değeri düşebiliyor. Kirada oturan ev sahipleri de beyanname verecek. Hisseli mülklerde ise ortaklardan her birinin hissesine düşün kısmın istisna sınırını aşması halinde beyan gerçekleşecek. Mükellefler de kira bedelini vergiden düşebilecek.

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İŞYERİNDE MUAF SINIRI 49 BİN LİRA

İşyeri olarak kiraya verilen yerlerin vergi istisnası ise 49 bin lira olarak belirlendi. Uzmanlar işyeri kira geliri elde edenlerde bu yıl vergi hesabının da değiştiğini belirtiyor. Görüşlerine başvurduğumuz vergi uzmanı, “Bu yıl stopajdan daha az hesaplanan vergisi çıkan mülk sahiplerine ‘vergi iadesi’ yine yapılacak. Ancak stopaj oranının düşmesi nedeniyle, geçmiş yıllarda iade almış birçok mülk sahibi bu yıl ‘vergi iadesi’ alamayacak, vergi ödeyecek” dedi. Geçen yıl kira geliri olarak hem işyeri, hem de konut kirası elde edenler de konut kira vergisinin hesabında beyannamelerinden istisna tutarını düşebilecek. Uzmanlar istisnadan sonra götürü/gerçek gider düşülüp vergi hesaplandığını da aktardı. Yani geçen yıl toplam 10 bin lira konut kira geliri, brüt toplam 45 bin 600 lira da işyeri kira geliri elde eden biri 3 bin 400 lira konut kira geliri ve 45 bin 600 lira brüt işyeri kira geliri, toplam olan 49 bin lira için beyanname vermeyecek. Bu tutarın üzerindeki rakamlar için ise beyanname düzenleyip vergi ödeyecek.

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EĞİTİM, SAĞLIK VE DEMİRBAŞ ÖNEMLİ

Eğitim ve sağlık giderleri de yüzde 10’a kadar beyan edilen kira gelirlerinden düşülebiliyor. Mükellefin kendisi, eşi ve 18 yaşını doldurmamış ya da üniversitede eğitim görüyorsa 25 yaşını doldurmamış çocuklarına ilişkin eğitim ve sağlık harcamaları beyan edilen kira gelirinden indirilebiliyor. Site ve apartmanlarda demirbaş ödemeleri de beyandan düşürülebiliyor. Uzmanlar, bunlar için götürü seçeneğinin işaretlenmesi ve en az 2 yıl götürü seçeneğinin devam edilmesi gerektiği konusunda da uyarıda bulunuyor. Kira gelirleri beyan edilmezse, beyan edilmeyen tutar üzerinden gelir vergisi hesaplanarak cezalı vergi tahsil ediliyor. Buna gecikme faizi de ekleniyor. Aynı işlem, eksik beyan edilen vergi için de geçerli.