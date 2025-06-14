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AYM: Yurt dışına izinsiz altın çıkarmak suç değil

AYM: Yurt dışına izinsiz altın çıkarmak suç değil

Oğuzhan Ürüşan
04:0014/06/2025, Cumartesi
G: 14/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Anayasa Mahkemesi (AYM), yurt dışına altın ve benzeri değerli madenleri izinsiz olarak çıkaran kişilere kesilen para cezalarının Anayasa’ya aykırı olduğuna karar verdi.

Mahkeme, bu cezanın adaletsiz sonuçlar doğurduğunu ve kişilere aşırı yük getirdiğini belirterek, cezanın iptaline hükmetti. Mevcut yasaya göre, izinsiz kıymetli maden ihracında, kişinin taşıdığı eşyanın değeri kadar para cezası kesiliyordu. Ancak bu uygulamada mahkemeler, olayın ayrıntılarını ve kişinin durumunu dikkate alamıyordu.

ADALETSİZLİĞE NEDEN OLUYOR

AYM, bu durumun kişilerin mal varlığı hakkını zedelediğine karar verdi. Kararda, “Her olayın kendi koşulları vardır. Mahkemelerin bu koşulları değerlendirmesi gerekir. Sabit ceza sistemi herkese aynı şekilde uygulanıyor, bu da adaletsizlik yaratıyor” denildi. Mahkeme, böyle bir düzenlemenin insanların hakkına orantısız müdahale anlamına geldiğini belirtti. Mahkeme, yasanın hemen iptal edilmesinin kamu yararına zarar verebileceğini düşünerek, kararın 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Bu sürede Meclis’in yeni bir düzenleme yapması bekleniyor.

Karara AYM üyeleri İrfan Fidan, Muhterem İnce, Yılmaz Akçil, Ömer Çınar ve Metin Kıratlı karşı çıktı. Karşı oy gerekçelerinde, mülkiyet hakkına getirilen sınırlamanın orantılı olduğu ve kamu yararı amacıyla yapılan düzenlemenin aşırı bir külfet doğurmadığı savunuldu.



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