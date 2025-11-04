Azerbaycan’a ortak yatırım çıkarması

Azerbaycan Türkiye Ticaret Temsilcisi Tamerlan Taghiyev, ziyaretin iki ülke arasındaki iş birliğine “yeni güç ve uzun vadeli ortaklıklar kazandıracağını” belirtti. Ekonomi Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Bahtiyar Aliyev, “Birlikte çok daha güçlüyüz. Dünyada dijital ve yeşil dönüşüm süreçleri yaşanıyor; bu süreçleri iş birlikleriyle aşmalıyız” dedi. Konfederasyon Başkanı Mehmet Musayev ise, “Artık Türk Devletleri Teşkilatı ile bir millet, sekiz devletiz. Bu ziyaret, iktisadi gücümüzü daha ileri taşıyacak” diye konuştu.Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Prof. Dr. Birol Akgün de şunları söyledi: “Bizim için Azerbaycan ikinci vatanımızdır. Atatürk’ün ‘Azeriler bizim kardeşimizdir, kederi kederimiz, sevinci sevincimizdir’ sözü, bu kardeşliğin özüdür.”