Azerbaycan’a ortak yatırım çıkarması

İstanbul Sanayi Odası Meclisi; Türkiye ile Azerbaycan arasında sanayi, enerji ve yatırım alanlarındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla Bakü’ye ziyaret gerçekleştirdi. 74 Türk ve 107 Azeri firmanın katıldığı organizasyonda 200’e yakın ikili iş görüşmesi yapıldı. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, "Azerbaycan önümüzdeki 10–20 yılın en stratejik bölgesi olacak ve bizlere bunu şekillendirme fırsatı verildi" dedi.
İstanbul Sanayi Odası Meclisi, 30 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye çıkarma yaptı. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve Meclis Başkanı Ender Yılmaz liderliğindeki heyette, yönetim kurulu ve meclis üyelerinden oluşan geniş bir kadro yer aldı. Oda tarihinin en kalabalık yurt dışı organizasyonlarından biri olarak kayda geçen ziyarette sanayi, enerji, dijital dönüşüm ve altyapı alanlarında yeni yatırım fırsatları masaya yatırıldı.
200 İKİLİ GÖRÜŞME YENİ İŞ FIRSATLARI
Ziyaretin ikinci gününde, İSO, Azerbaycan Ticaret Temsilciliği ve Azerbaycan İşverenler Teşkilatları Milli Konfederasyonu (ASK) iş birliğiyle düzenlenen ikili iş toplantıları etkinliğinde 107 Azeri ve 74 Türk sanayi firması arasında 190 görüşme gerçekleştirildi. Toplantılarda enerji, sanayi, lojistik ve dijital teknolojilerde ortak yatırım potansiyelleri ele alındı. Heyet ayrıca Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov ve Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile bir araya geldi; Sumgayıt Sanayi Parkı, Baykar üretim tesisi, Kartaş Kimya ve Veyseloğlu Şirketler Grubu gibi önemli tesislerde incelemelerde bulundu.
YENİ ZAMANIN RUHU STRATEJİK BİR DÖNEMİ BAŞLATIYOR
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, iki ülke kardeşliğinin, bölgedeki barış, istikrar ve kalkınmanın teminatı olduğunu söyledi. Bahçıvan konuşmasında, "Azerbaycan güçlü enerji altyapısı, çeşitlenen sanayi yatırımları ve artan uluslararası bağlantılarıyla Kafkasya’nın yükselen yıldızı. Azerbaycan'ı iç pazar olarak göreceksek sadece 10 milyonluk bir Azerbaycan pazarı olarak değil, 300 milyona yakın başta Rusya olmak üzere bütün çevre ülkelerle Özbekistan'ı, Kazakistan'ı, Türkmenistan'ı, Moldova'sıyla, Gürcistan'ıyla bir pazar olarak da görmek gerekiyor" dedi. Bahçıvan ayrıca, "Görevimiz bu topraklara nitelikli sermaye ve Türk iş gücünü getirmek, kalıcı değerler oluşturmak. Yeni bir dönemin eşiğindeyiz; ben buna ‘yeni zamanın ruhu’ diyorum. Bu coğrafya önümüzdeki 10–20 yılın en stratejik bölgesi olacak ve bizlere bunu şekillendirme fırsatı verilmiş durumda" ifadelerini kullandı.
Ticaretin gelişmesi stratejik hedef
- İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz, Türkiye ve Azerbaycan iş dünyalarının potansiyelini daha verimli hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Yılmaz, “İki ülke arasındaki ‘tek millet, iki devlet’ anlayışı, ekonomik ilişkilerde somut sonuçlar doğuracak. İSO olarak üyelerimizin Azerbaycan'da daha fazla yer almasını ve ticaret hacminin karşılıklı fayda temelinde büyümesini stratejik bir hedef olarak görüyoruz” değerlendirmesini yaptı.
Dijital ve yeşil dönüşümde ortaklık
- Azerbaycan Türkiye Ticaret Temsilcisi Tamerlan Taghiyev, ziyaretin iki ülke arasındaki iş birliğine “yeni güç ve uzun vadeli ortaklıklar kazandıracağını” belirtti. Ekonomi Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Bahtiyar Aliyev, “Birlikte çok daha güçlüyüz. Dünyada dijital ve yeşil dönüşüm süreçleri yaşanıyor; bu süreçleri iş birlikleriyle aşmalıyız” dedi. Konfederasyon Başkanı Mehmet Musayev ise, “Artık Türk Devletleri Teşkilatı ile bir millet, sekiz devletiz. Bu ziyaret, iktisadi gücümüzü daha ileri taşıyacak” diye konuştu.Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Prof. Dr. Birol Akgün de şunları söyledi: “Bizim için Azerbaycan ikinci vatanımızdır. Atatürk’ün ‘Azeriler bizim kardeşimizdir, kederi kederimiz, sevinci sevincimizdir’ sözü, bu kardeşliğin özüdür.”