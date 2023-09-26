BAE'den turizmi canlandırmak için sürpriz adım: Yeni vize sistemi hayata geçirilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak için Nahçıvan'a gitti. Ziyaret dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ''Türkiye ve Azerbaycan için çok önemli Zengezur Koridoru'n hayata geçmesi stratejik bir konudur ve muhakkak tamamlanmalıdır. Bu koridor açıldığında Bakü’den çıkan bir araç ya da tren doğrudan Kars’a gelebilecek. İran’dan da bu konuda olumlu sinyaller gelmesi sevindirici'' ifadelerini kullandı. Kalkınma Yolu Projesi'ne de değinen Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Zayed’in teklifi olduğunu belirtti. Erdoğan, ''Kalkınma Yolu Projesi noktasında, Amerika’nın, Japonya’nın, Hindistan’ın ve Çin’in kendilerince projeye yaklaşımları söz konusu. Bizim durumumuz çok büyük önem arz ediyor. Çünkü Kalkınma Yolu bu coğrafyaya özellikle çöreklenmiş tüm karanlık odakları yok edecek kalkınma aydınlığının inşallah ilk adımı olacaktır. Bundan dolayı çok çok büyük önem arz ediyor. Türkiye de bu işin tam nirengi noktasında'' dedi.