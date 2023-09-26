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Ekonomi

BAE'den turizmi canlandırmak için sürpriz adım: Yeni vize sistemi hayata geçirilecek

Birleşik Arap Emirlikleri, sakinlerinin Suudi Arabistan da dahil olmak üzere komşu Körfez ülkelerine seyahatini kolaylaştıracak bir vize sistemi planlarını değerlendiriyor. Yeni uygulama ile turizmin canlandırılması hedefleniyor.

Kenan Biter
15:10 . 26/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanı Abdulla bin Touq Al Marri Salı günü Abu Dabi'de düzenlenen bir konferansta, yeni vize sisteminin Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) sakinlerinin Suudi Arabistan da dahil olmak üzere bloğu oluşturan ülkeler içinde serbestçe seyahat etmelerine olanak tanıyacağını söyledi.


Al Marri yeni uygulamayı rejimin "çok yakında" getirilebileceğini de vurguladı.


Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) grubu Suudi Arabistan, Bahreyn, Umman, Kuveyt ve Katar'dan oluşuyor.

Altı ülkeden oluşan bloğun vatandaşları, vize başvurusu yapmadan sınırların ötesine geçmekte özgür. Nüfuslarının büyük bir kısmını oluşturan ve dünyanın dört bir yanından gelen yabancı sakinlerin Körfez İşbirliği Konseyi sınırlarını geçmek için hâlâ vizeye ihtiyaçları var.


Al Marri, ülke sakinleri arasında vizesiz seyahatin turizmi artırarak bölgeyi cazip hale getirdiğini sözlerine ekledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nahçıvan dönüşü 'Kalkınma Yolu Projesi' mesajı: BAE'in teklifi var Türkiye bu işin tam nirengi noktasında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nahçıvan dönüşü 'Kalkınma Yolu Projesi' mesajı: BAE'in teklifi var Türkiye bu işin tam nirengi noktasında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak için Nahçıvan'a gitti. Ziyaret dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ''Türkiye ve Azerbaycan için çok önemli Zengezur Koridoru'n hayata geçmesi stratejik bir konudur ve muhakkak tamamlanmalıdır. Bu koridor açıldığında Bakü’den çıkan bir araç ya da tren doğrudan Kars’a gelebilecek. İran’dan da bu konuda olumlu sinyaller gelmesi sevindirici'' ifadelerini kullandı. Kalkınma Yolu Projesi'ne de değinen Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Zayed’in teklifi olduğunu belirtti. Erdoğan, ''Kalkınma Yolu Projesi noktasında, Amerika’nın, Japonya’nın, Hindistan’ın ve Çin’in kendilerince projeye yaklaşımları söz konusu. Bizim durumumuz çok büyük önem arz ediyor. Çünkü Kalkınma Yolu bu coğrafyaya özellikle çöreklenmiş tüm karanlık odakları yok edecek kalkınma aydınlığının inşallah ilk adımı olacaktır. Bundan dolayı çok çok büyük önem arz ediyor. Türkiye de bu işin tam nirengi noktasında'' dedi.


#Birleşik Arap Emirlikleri
#Vize sistemi
#Suudi Arabistan
#Turizm
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