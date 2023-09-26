BAE'den turizmi canlandırmak için sürpriz adım: Yeni vize sistemi hayata geçirilecek

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Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanı Abdulla bin Touq Al Marri Salı günü Abu Dabi'de düzenlenen bir konferansta, yeni vize sisteminin Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) sakinlerinin Suudi Arabistan da dahil olmak üzere bloğu oluşturan ülkeler içinde serbestçe seyahat etmelerine olanak tanıyacağını söyledi.
Al Marri yeni uygulamayı rejimin "çok yakında" getirilebileceğini de vurguladı.
Altı ülkeden oluşan bloğun vatandaşları, vize başvurusu yapmadan sınırların ötesine geçmekte özgür. Nüfuslarının büyük bir kısmını oluşturan ve dünyanın dört bir yanından gelen yabancı sakinlerin Körfez İşbirliği Konseyi sınırlarını geçmek için hâlâ vizeye ihtiyaçları var.
Al Marri, ülke sakinleri arasında vizesiz seyahatin turizmi artırarak bölgeyi cazip hale getirdiğini sözlerine ekledi.