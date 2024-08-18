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Ekonomi

Bağdat’la sivilde de iş birliği

Türkiye ile Irak arasında terörle mücadele alanındaki iş birliği, ticaret ve ulaşım alanlarını da kapsayacak şekilde genişletiliyor. Bağdat'ta kurulacak ortak merkezde askeri temsilcilerin yanı sıra gümrük, sivil havacılık gibi kurumlardan yetkililer de görev yapacak.

Canberk Doğan
04:00 - 18/08/2024 Pazar
Güncelleme: 05:27 - 18/08/2024 Pazar
Yeni Şafak
Merkezde sadece askeri bir oluşum olmayacak olan merkezde farklı kurumlardan yetkililer de görev yapacak.
Merkezde sadece askeri bir oluşum olmayacak olan merkezde farklı kurumlardan yetkililer de görev yapacak.

Bağdat'ta kurulacak olan Türkiye ile Irak arasında kurulacak Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi'nde izlenecek yol haritası netleşmeye başladı. İki ülke yetkilileri askeri süreç için imzalanan anlaşma sonrası teknik düzeyde görüşmelere devam ediyor. Merkez için ikinci adım merkezin nasıl işleyeceğinin belirlenmesi olacak. Merkezde sadece askeri bir oluşum olmayacak olan merkezde farklı kurumlardan yetkililer de görev yapacak.


İLK DEFA MUTABAKATA VARILDI

Edinilen bilgiye göre; çoğunluğunu askerlerin oluşturacağı merkezde gümrük, sivil havacılık gibi kurumlardan yetkililer de görev yapacak. Bağdat’ta konuşlu olacak olan ortak merkez başta terörle mücadele olmak üzere ticari ve ulaşım konularında da hizmet verecek. İki ülkenin ilk defa bir mutabakata vardığını belirten kaynaklar, bu durumun bölge için çok önemli olduğunu söyledi. Yapılacak ortak çalışmalarla, teröre yönelik ortak hareket etme konusunda bu tip adımların atılmasının bölgede güvenliğin artışında önemli rol oynayacağı belirtildi.


#Türkiye
#Irak
#ekonomi
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