Bağdat’la sivilde de iş birliği

Bağdat'ta kurulacak olan Türkiye ile Irak arasında kurulacak Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi'nde izlenecek yol haritası netleşmeye başladı. İki ülke yetkilileri askeri süreç için imzalanan anlaşma sonrası teknik düzeyde görüşmelere devam ediyor. Merkez için ikinci adım merkezin nasıl işleyeceğinin belirlenmesi olacak. Merkezde sadece askeri bir oluşum olmayacak olan merkezde farklı kurumlardan yetkililer de görev yapacak.

Edinilen bilgiye göre; çoğunluğunu askerlerin oluşturacağı merkezde gümrük, sivil havacılık gibi kurumlardan yetkililer de görev yapacak. Bağdat’ta konuşlu olacak olan ortak merkez başta terörle mücadele olmak üzere ticari ve ulaşım konularında da hizmet verecek. İki ülkenin ilk defa bir mutabakata vardığını belirten kaynaklar, bu durumun bölge için çok önemli olduğunu söyledi. Yapılacak ortak çalışmalarla, teröre yönelik ortak hareket etme konusunda bu tip adımların atılmasının bölgede güvenliğin artışında önemli rol oynayacağı belirtildi.