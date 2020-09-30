Bakan Albayrak duyurdu: Kısa sürede hayata geçireceğiz

Ekonomi

Dolar ne zaman düşer ne zaman yükselir?

Döviz, ekonomiyle ilgilenmeyenlerin bile takip ettiği bir bir alan. Her zaman karşımıza çıka döviz kurundaki hareketlilik, pandemi sürecinde daha önemli oldu. Dolar ve Euro'da son rakamlar merak edilir oldu. Altın fiyatının son aylarda yaşadığı yüksek trend nedeniyle yatırımcının yüzü bir hayli güldü. Aynı şekilde dövize olan ilgi de arttı. Peki, koronavirüs pandemisi dolayısıyla dünya ekonomisindeki dalgalanmalar devam ederken Dolar'a yönelmeli mi? Dolar ne zaman düşer ne zaman yükselir?