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Ekonomi Bakan Albayrak duyurdu Kısa sürede hayata geçireceğiz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak duyurdu: Kısa sürede hayata geçireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Eylül ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısını gerçekleştirdiklerini açıkladı. Bakan Albayrak, "2023’e kadar uzanan Yeni Ekonomi Programı doğrultusunda sürdürülebilir finansal istikrar modelini aldığımız tedbirlerle kısa sürede hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Eylül ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısını gerçekleştirdiklerini açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Albayrak şu ifadeleri kullandı: "Bakan Albayrak, "2023'e kadar uzanan Yeni Ekonomi Programı doğrultusunda sürdürülebilir finansal istikrar modelini aldığımız tedbirlerle kısa sürede hayata geçireceğiz."

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Bakan Albayrak: İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün!
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Bakan Albayrak: İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, “İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün. Güçlü ekonomimiz ve sağlam finansal altyapımızla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Düsturumuz, katma değerli üretim, istihdam ve ihracata dayalı bir büyüme” ifadelerine yer verdi.


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