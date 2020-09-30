Bakan Albayrak duyurdu: Kısa sürede hayata geçireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Eylül ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısını gerçekleştirdiklerini açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Albayrak şu ifadeleri kullandı: "Bakan Albayrak, "2023'e kadar uzanan Yeni Ekonomi Programı doğrultusunda sürdürülebilir finansal istikrar modelini aldığımız tedbirlerle kısa sürede hayata geçireceğiz."
Atacağımız adımların niteliğini artırmak için Eylül ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik.
2023’e kadar uzanan Yeni Ekonomi Programı doğrultusunda sürdürülebilir finansal istikrar modelini aldığımız tedbirlerle kısa sürede hayata geçireceğiz. pic.twitter.com/mFiFoToSqG
Atacağımız adımların niteliğini artırmak için Eylül ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik.