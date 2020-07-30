Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Bakan Albayraktan müjde KDVyi yüzde 18den yüzde 8e indirdik
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak'tan müjde: KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indirdik

Bakan Albayrak: Bayram öncesinde başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza müjdemiz var. İş yeri kira stopajını yüzde 20'den 10'a indirdik.

Haber Merkezi AA
Berat Albayrak
Berat Albayrak

Bakan Albayrak, "Yolcu taşımacılığı, düğün organizasyonu, konut onarımı, tamir, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indirdik" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Abone Ol Google News
Bakan Albayraktan müjde

Bakan Albayrak'tan müjde

KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi.
İki lider bayramlaştı

İki lider bayramlaştı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü.
Bakan Koca uyardı

Bakan Koca uyardı

Bir süredir inişte olan vaka sayısı tekrar artıyor.
İçişleri açıkladı

İçişleri açıkladı

İkna çalışmaları sonucu 5 terörist teslim oldu.
Gençler 5 büyükşehir <br>başkanını oyladı

Gençler 5 büyükşehir
başkanını oyladı

Alinur Aktaş birinci İmamoğlu beşinci sırada.
Bayram namazı<br> saat kaçta?

Bayram namazı
saat kaçta?

​İl il Kurban Bayramı namazı saatleri.
​Nevşehir Belediyesinden organizasyon

​Nevşehir Belediyesinden organizasyon

​Lgs'de ilk 250 dereceye giren öğrencilere bisiklet hediyeleri verildi
Bayrama hazırlanıyor

Bayrama hazırlanıyor

​Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk bayram namazı kılınacak.

Sıralamayı değiştirdiler

Sıralamayı değiştirdiler

​CAS'ın 'Trabzonspor' kararı dengeleri değiştirdi.
Tereddüt göstermeyeceğiz

Tereddüt göstermeyeceğiz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar.
Eyyam-ı bahur <br>sıcakları geliyor

Eyyam-ı bahur
sıcakları geliyor

Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacağı açıklandı.
Türkiye'de ilk:<br> Müjdeli haber Ankara'dan

Türkiye'de ilk:
Müjdeli haber Ankara'dan

Beş aydır aşı çalışmalarını sır gibi saklıyorlardı.
'En hafif tabirle soysuzluktur'

'En hafif tabirle soysuzluktur'

Bahçeli'den provokasyon yapanlara sert tepki.
Tüm illere <br>bayram talimatı

Tüm illere
bayram talimatı

​Sağlık Bakanı Koca, ilk müdürlüklerine talimatı verdi.
'Seçimler ertelensin'

'Seçimler ertelensin'

ABD Başkanı Trump'tan başkanlık seçimi hamlesi.
Hangi taşı kaldırsalar çıkıyor

Hangi taşı kaldırsalar çıkıyor

İncelemeye gelen ekipler şaşkına döndü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.