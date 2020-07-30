Bakan Albayrak'tan müjde: KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indirdik

Bakan Albayrak, "Yolcu taşımacılığı, düğün organizasyonu, konut onarımı, tamir, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indirdik" ifadelerini kullandı.
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Bakan Albayrak, "Yolcu taşımacılığı, düğün organizasyonu, konut onarımı, tamir, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indirdik" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
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